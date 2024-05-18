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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 18.05.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T04:33
2024-05-18T04:33
2024-05-18T04:37
специальная военная операция на украине
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
россия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.Режим опасности атаки БПЛА был введен в 2.16 мск."РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.Позже губернатор региона Александр Гусев также сообщил об отмене режима опасности атак беспилотников."Отмена режима опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он в Telegram-канале.
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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
МЧС: на территории Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников