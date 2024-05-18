https://ria.ru/20240518/opasnost-1946826787.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщает региональный МЧС в своём Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T03:36

2024-05-18T03:36

2024-05-18T03:40

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгородская область

россия

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщает региональный МЧС в своём Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Также о запуске сирены ракетной опасности сообщил и губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946826043.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

белгородская область

россия

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белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область, россия, происшествия, вячеслав гладков