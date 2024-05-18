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В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.05.2024
В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T01:35
2024-05-18T01:35
2024-05-18T01:35
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. Ракетная опасность была объявлена в 1.25 мск. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность
МЧС: в Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность