https://ria.ru/20240518/opasnost-1946820895.html

В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.05.2024

В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T01:35

2024-05-18T01:35

2024-05-18T01:35

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. Ракетная опасность была объявлена в 1.25 мск. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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2024

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