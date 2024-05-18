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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T01:27
2024-05-18T01:27
2024-05-18T01:30
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
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происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
МЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность