https://ria.ru/20240518/obvineniya-1946874505.html

Киев заочно предъявил обвинения Бортникову, Золотову и еще 19 офицерам

Киев заочно предъявил обвинения Бортникову, Золотову и еще 19 офицерам - РИА Новости, 18.05.2024

Киев заочно предъявил обвинения Бортникову, Золотову и еще 19 офицерам

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о заочном предъявлении обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии и ряду... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:04

2024-05-18T14:04

2024-05-18T14:04

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о заочном предъявлении обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии и ряду высокопоставленных российских офицеров. Ранее украинские ведомства неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. "ГБР сообщило о подозрении директору ФСБ РФ Бортникову и еще 20 <…> генералам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства. Заявляется, что главу российского ведомства обвиняют в "организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ", действиях против Украины и "незаконном препятствовании протестным акциям на Украине в 2013-2014 годах". Также подозрения выдвинуты 20 высокопоставленным чиновникам спецслужб России, среди которых командующий Росгвардией Виктор Золотов и другие.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

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