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Киев заочно предъявил обвинения Бортникову, Золотову и еще 19 офицерам - РИА Новости, 18.05.2024
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14:04 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/obvineniya-1946874505.html
Киев заочно предъявил обвинения Бортникову, Золотову и еще 19 офицерам
Киев заочно предъявил обвинения Бортникову, Золотову и еще 19 офицерам - РИА Новости, 18.05.2024
Киев заочно предъявил обвинения Бортникову, Золотову и еще 19 офицерам
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о заочном предъявлении обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии и ряду... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T14:04
2024-05-18T14:04
россия
украина
александр бортников
виктор золотов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о заочном предъявлении обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии и ряду высокопоставленных российских офицеров. Ранее украинские ведомства неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. "ГБР сообщило о подозрении директору ФСБ РФ Бортникову и еще 20 &lt;…&gt; генералам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства. Заявляется, что главу российского ведомства обвиняют в "организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ", действиях против Украины и "незаконном препятствовании протестным акциям на Украине в 2013-2014 годах". Также подозрения выдвинуты 20 высокопоставленным чиновникам спецслужб России, среди которых командующий Росгвардией Виктор Золотов и другие.
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россия, украина, александр бортников, виктор золотов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, в мире
Россия, Украина, Александр Бортников, Виктор Золотов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба безопасности Украины, В мире
Киев заочно предъявил обвинения Бортникову, Золотову и еще 19 офицерам

ГБР Украины заочно обвинило Бортникова, Золотова и еще 19 российских офицеров

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о заочном предъявлении обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии и ряду высокопоставленных российских офицеров.
Ранее украинские ведомства неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
"ГБР сообщило о подозрении директору ФСБ РФ Бортникову и еще 20 <…> генералам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства.
Заявляется, что главу российского ведомства обвиняют в "организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ", действиях против Украины и "незаконном препятствовании протестным акциям на Украине в 2013-2014 годах".
Также подозрения выдвинуты 20 высокопоставленным чиновникам спецслужб России, среди которых командующий Росгвардией Виктор Золотов и другие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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РоссияУкраинаАлександр БортниковВиктор ЗолотовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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