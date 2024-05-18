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Украинские войска обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 18.05.2024 (обновлено: 16:53 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/obstrel-1946905822.html
Украинские войска обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области
Украинские войска обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области - РИА Новости, 18.05.2024
Украинские войска обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области
Сельскохозяйственное предприятие в посёлке Красное Шебекинского округа повреждено после украинского обстрела, пострадавших нет, из-за повреждения ЛЭП четыре... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T16:52
2024-05-18T16:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Сельскохозяйственное предприятие в посёлке Красное Шебекинского округа повреждено после украинского обстрела, пострадавших нет, из-за повреждения ЛЭП четыре села остались без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия - пробиты кровли и посечены фасады и стены в мастерских, также повреждено оборудование, сельхозтехника и грузовое авто", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что из-за повреждения на линии электропередачи без света остались жители нескольких населенных пунктов: Красное, Мухин, Панков и Первомайский. "Оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - отметил глава региона. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Красном Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколок снаряда после обстрела
Осколок снаряда после обстрела - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколок снаряда после обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Сельскохозяйственное предприятие в посёлке Красное Шебекинского округа повреждено после украинского обстрела, пострадавших нет, из-за повреждения ЛЭП четыре села остались без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия - пробиты кровли и посечены фасады и стены в мастерских, также повреждено оборудование, сельхозтехника и грузовое авто", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Губернатор уточнил, что из-за повреждения на линии электропередачи без света остались жители нескольких населенных пунктов: Красное, Мухин, Панков и Первомайский.
"Оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - отметил глава региона.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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