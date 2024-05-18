https://ria.ru/20240518/obstrel-1946894827.html
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка - РИА Новости, 18.05.2024
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка
Мирный житель пострадал в субботу днем в Петровском районе при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T15:42
2024-05-18T15:42
2024-05-18T15:42
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в субботу днем в Петровском районе при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 18 мая по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по улице Горького ранен мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении. В пятницу глава республики Денис Пушилин сообщал, что восемь мирных жителей пострадали в результате обстрела ВСУ ДНР. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка
Представительство ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина