Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 4 кассетных снаряда по Горловке
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)... 14.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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