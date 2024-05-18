ВСУ обстреляли Белгородскую область около ста раз за сутки
Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область около ста раз за сутки
Фрагмент разорвавшегося снаряда . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 100 раз, один человек погиб, трое ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 17 мая. По 8 муниципалитетам было выпущено не менее 97 снарядов, включая реактивные снаряды "Вампир", "Ольха" и "Град". Восемь взрывных устройств были сброшены с дронов, помимо этого 19 беспилотников атаковали регион. По данным главы региона, за отчетный день в Белгородском районе ранения получили трое мужчин, один человек погиб. Повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 85 частных домах, 33 автомобилях, двух производственных помещениях, нескольких торговых павильонах и АЗС. Кроме того, два взрывоопасных предмета в Шебекинском округе и один, найденный в Яковлевском округе на территории парка Маршалково, были вывезены на полигон для уничтожения.
"В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадавших нет. Фрагментом снаряда пробиты кровля, перекрытие техэтажа и потолок в одной квартире многоквартирного дома. В Белгородском районе в селе Новая Наумовка в результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе погиб мирный житель – мужчина скончался на месте от полученных травм. Ещё один мужчина получил осколочное ранение лопаточной области и сейчас находится в областной клинической больнице... По селу Таврово выпущено 12 снарядов из РСЗО "Вампир". Есть двое пострадавших… По селу Красный Хутор выпущено 9 артиллерийских снарядов, по селу Николаевка – один снаряд из РСЗО "Ольха", по селу Щетиновка 5 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшен осколочный боеприпас", - написал Гладков.
По данным губернатора, в Борисовском, Волоконовском районах и Валуйском округе были зафиксированы атаки украинскими беспилотниками. По трем населенным пунктам Грайворонского округа был установлен 41 прилет, а также сброс 3 боеприпасов с дронов. В Краснояружском районе на окраине села Репяховка зафиксировано два прилета, уточнил Гладков.
"В Шебекинском городском округе по селам Муром и Новая Таволжанка выпущено по 5 артиллерийских снарядов, по МАПП "Шебекино" – 15 снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших и разрушений нет. Город Шебекино подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе... Над хутором Мухин системой ПВО сбит БПЛА противника... В городе Шебекино и поселке Батрацкая Дача обнаружены, извлечены и вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения по два взрывоопасных предмета", - отметил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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