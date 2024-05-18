https://ria.ru/20240518/obstrel-1946876432.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область около ста раз за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область около ста раз за сутки - РИА Новости, 18.05.2024

ВСУ обстреляли Белгородскую область около ста раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 100 раз, один человек погиб, трое ранены, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:25

2024-05-18T14:25

2024-05-18T14:25

происшествия

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 100 раз, один человек погиб, трое ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 17 мая. По 8 муниципалитетам было выпущено не менее 97 снарядов, включая реактивные снаряды "Вампир", "Ольха" и "Град". Восемь взрывных устройств были сброшены с дронов, помимо этого 19 беспилотников атаковали регион. По данным главы региона, за отчетный день в Белгородском районе ранения получили трое мужчин, один человек погиб. Повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 85 частных домах, 33 автомобилях, двух производственных помещениях, нескольких торговых павильонах и АЗС. Кроме того, два взрывоопасных предмета в Шебекинском округе и один, найденный в Яковлевском округе на территории парка Маршалково, были вывезены на полигон для уничтожения. "В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадавших нет. Фрагментом снаряда пробиты кровля, перекрытие техэтажа и потолок в одной квартире многоквартирного дома. В Белгородском районе в селе Новая Наумовка в результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе погиб мирный житель – мужчина скончался на месте от полученных травм. Ещё один мужчина получил осколочное ранение лопаточной области и сейчас находится в областной клинической больнице... По селу Таврово выпущено 12 снарядов из РСЗО "Вампир". Есть двое пострадавших… По селу Красный Хутор выпущено 9 артиллерийских снарядов, по селу Николаевка – один снаряд из РСЗО "Ольха", по селу Щетиновка 5 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшен осколочный боеприпас", - написал Гладков. По данным губернатора, в Борисовском, Волоконовском районах и Валуйском округе были зафиксированы атаки украинскими беспилотниками. По трем населенным пунктам Грайворонского округа был установлен 41 прилет, а также сброс 3 боеприпасов с дронов. В Краснояружском районе на окраине села Репяховка зафиксировано два прилета, уточнил Гладков. "В Шебекинском городском округе по селам Муром и Новая Таволжанка выпущено по 5 артиллерийских снарядов, по МАПП "Шебекино" – 15 снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших и разрушений нет. Город Шебекино подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе... Над хутором Мухин системой ПВО сбит БПЛА противника... В городе Шебекино и поселке Батрацкая Дача обнаружены, извлечены и вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения по два взрывоопасных предмета", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945987325.html

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков