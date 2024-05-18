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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 18.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 40 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:01
2024-05-18T11:01
2024-05-18T11:01
донецк
петровский район
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 40 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 08.25 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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донецк, петровский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Донецк, Петровский район, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку восемь натовских снарядов