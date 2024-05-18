https://ria.ru/20240518/obstrel-1946853401.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 18.05.2024

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 40 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:01

2024-05-18T11:01

2024-05-18T11:01

донецк

петровский район

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 40 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 08.25 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика