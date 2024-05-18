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Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/obstrel-1946849213.html
Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.05.2024
Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска за день нанесли 46 артиллерийских ударов по 8 населенных пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T10:15
2024-05-18T10:15
херсонская область
каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 46 артиллерийских ударов по 8 населенных пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 артиллерийских удара. Еще 23 прилета было зафиксировано ночью. Всего под обстрелы попали 8 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам подверглись: Солонцы, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Райское, Малокаховка, Софиевка, Таврийск.
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херсонская область
каховка
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херсонская область , каховка, происшествия
Херсонская область , Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 46 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГЕНИЧЕСК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 46 артиллерийских ударов по 8 населенных пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 артиллерийских удара. Еще 23 прилета было зафиксировано ночью. Всего под обстрелы попали 8 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам подверглись: Солонцы, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Райское, Малокаховка, Софиевка, Таврийск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаПроисшествия
 
 
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