https://ria.ru/20240518/npz-1946846888.html

Ливия предложила России построить НПЗ в Бенгази и Тобруке

Ливия предложила России построить НПЗ в Бенгази и Тобруке - РИА Новости, 18.05.2024

Ливия предложила России построить НПЗ в Бенгази и Тобруке

Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, предлагает России построить нефтеперерабатывающие заводы у себя в стране, в частности, в Бенгази и... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T09:54

2024-05-18T09:54

2024-05-18T09:54

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, предлагает России построить нефтеперерабатывающие заводы у себя в стране, в частности, в Бенгази и Тобруке, заявил РИА Новости министр инвестиций этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. По его словам, он провел встречи с представителями "Татнефти" на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Мы хотели бы пригласить их приехать в Ливию и построить НПЗ там. В Бенгази, на востоке Ливии, а также в Тобруке, там есть уже НПЗ, в Сидре, Рас-Лануфе, Зувейтине, Дерне. Это целое побережье, тысяча километров", - сказал он в беседе с агентством на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.

https://ria.ru/20240513/liviya-1945506898.html

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ливия, россия, бенгази, татнефть, в мире, россия — исламский мир: kazanforum 2024