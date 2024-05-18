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Ливия предложила России построить НПЗ в Бенгази и Тобруке - РИА Новости, 18.05.2024
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09:54 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/npz-1946846888.html
Ливия предложила России построить НПЗ в Бенгази и Тобруке
Ливия предложила России построить НПЗ в Бенгази и Тобруке - РИА Новости, 18.05.2024
Ливия предложила России построить НПЗ в Бенгази и Тобруке
Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, предлагает России построить нефтеперерабатывающие заводы у себя в стране, в частности, в Бенгази и... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:54
2024-05-18T09:54
ливия
россия
бенгази
татнефть
в мире
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, предлагает России построить нефтеперерабатывающие заводы у себя в стране, в частности, в Бенгази и Тобруке, заявил РИА Новости министр инвестиций этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. По его словам, он провел встречи с представителями "Татнефти" на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Мы хотели бы пригласить их приехать в Ливию и построить НПЗ там. В Бенгази, на востоке Ливии, а также в Тобруке, там есть уже НПЗ, в Сидре, Рас-Лануфе, Зувейтине, Дерне. Это целое побережье, тысяча километров", - сказал он в беседе с агентством на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
https://ria.ru/20240513/liviya-1945506898.html
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ливия, россия, бенгази, татнефть, в мире, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Ливия, Россия, Бенгази, Татнефть, В мире, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Ливия предложила России построить НПЗ в Бенгази и Тобруке

Временное правительство Ливии предложило РФ построить НПЗ в Бенгази и Тобруке

© Фото : DennixoГород Бенгази, Ливия
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Фото : Dennixo
Город Бенгази, Ливия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, предлагает России построить нефтеперерабатывающие заводы у себя в стране, в частности, в Бенгази и Тобруке, заявил РИА Новости министр инвестиций этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди.
По его словам, он провел встречи с представителями "Татнефти" на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
«
"Мы хотели бы пригласить их приехать в Ливию и построить НПЗ там. В Бенгази, на востоке Ливии, а также в Тобруке, там есть уже НПЗ, в Сидре, Рас-Лануфе, Зувейтине, Дерне. Это целое побережье, тысяча километров", - сказал он в беседе с агентством на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
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ЛивияРоссияБенгазиТатнефтьВ миреРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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