https://ria.ru/20240518/natsproekt-1946910736.html
Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных"
Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - РИА Новости, 18.05.2024
Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных"
Глава Минцифры Максут Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - одним из них является обеспечение доступности интернета в самых... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:21
2024-05-18T17:21
2024-05-18T17:21
технологии
максут шадаев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932780871_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_4f9821d933cd36ab309cb579cfc3d7c2.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - одним из них является обеспечение доступности интернета в самых удаленных уголках России. "Приоритеты - как обеспечить доступность интернета в самых удаленных уголках нашей страны. Для этого необходимо создавать орбитальную группировку спутников и заниматься поддержкой операторов связи, там, где им экономически не выгодно строить инфраструктуру, то есть, дороги, малые населенные пункты с населением до 300 человек", - сказал журналистам министр. Другим приоритетом станет цифровизация систем госуправления - появятся новые цифровые сервисы для граждан в сфере здравоохранения, будет проводится цифровизация мер поддержки, а также совершенствоваться работа госуслуг. В рамках нового нацпроекта также продолжится поддержка IT-отрасли: государство будет способствовать появлению новых конкурентноспособных продуктов, а также переходу компаний на отечественные решения. Еще одним приоритетом станет работа с кадрами. "Мы считаем, что обучение программированию должно начинаться в старших классах школ, все студенты должны получать базовые навыки цифровой грамотности и цифровые компетенции и не важно, какую специальность они получают. Ну и плюс мы должны улучшить качество подготовки наших разработчиков современным технологиям", - объяснил министр. Также Шадаев обозначил еще один приоритет - это кибербезопасность и борьба с кибермошенничнством. По его словам, это важное направление деятельности. "В указе президента этот блок указан, как сверхприоритетный. Уменьшение количества преступлений с использованием цифровых технологий и обеспечение устойчивого функционирования нашей информационной инфраструктуры", - добавил глава Минцифры.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932780871_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f10660b9dd9297864b1f3161b4caafc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, максут шадаев, россия
Технологии, Максут Шадаев, Россия
Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных"
Шадаев назвал цифровизацию и работу с кадрами основой проекта "Экономика данных"
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - одним из них является обеспечение доступности интернета в самых удаленных уголках России.
"Приоритеты - как обеспечить доступность интернета в самых удаленных уголках нашей страны. Для этого необходимо создавать орбитальную группировку спутников и заниматься поддержкой операторов связи, там, где им экономически не выгодно строить инфраструктуру, то есть, дороги, малые населенные пункты с населением до 300 человек", - сказал журналистам министр.
Другим приоритетом станет цифровизация систем госуправления - появятся новые цифровые сервисы для граждан в сфере здравоохранения, будет проводится цифровизация мер поддержки, а также совершенствоваться работа госуслуг. В рамках нового нацпроекта также продолжится поддержка IT-отрасли: государство будет способствовать появлению новых конкурентноспособных продуктов, а также переходу компаний на отечественные решения.
Еще одним приоритетом станет работа с кадрами. "Мы считаем, что обучение программированию должно начинаться в старших классах школ, все студенты должны получать базовые навыки цифровой грамотности и цифровые компетенции и не важно, какую специальность они получают. Ну и плюс мы должны улучшить качество подготовки наших разработчиков современным технологиям", - объяснил министр.
Также Шадаев обозначил еще один приоритет - это кибербезопасность и борьба с кибермошенничнством. По его словам, это важное направление деятельности. "В указе президента этот блок указан, как сверхприоритетный. Уменьшение количества преступлений с использованием цифровых технологий и обеспечение устойчивого функционирования нашей информационной инфраструктуры", - добавил глава Минцифры.