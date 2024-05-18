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Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - РИА Новости, 18.05.2024
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17:21 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/natsproekt-1946910736.html
Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных"
Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - РИА Новости, 18.05.2024
Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных"
Глава Минцифры Максут Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - одним из них является обеспечение доступности интернета в самых... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:21
2024-05-18T17:21
технологии
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - одним из них является обеспечение доступности интернета в самых удаленных уголках России. "Приоритеты - как обеспечить доступность интернета в самых удаленных уголках нашей страны. Для этого необходимо создавать орбитальную группировку спутников и заниматься поддержкой операторов связи, там, где им экономически не выгодно строить инфраструктуру, то есть, дороги, малые населенные пункты с населением до 300 человек", - сказал журналистам министр. Другим приоритетом станет цифровизация систем госуправления - появятся новые цифровые сервисы для граждан в сфере здравоохранения, будет проводится цифровизация мер поддержки, а также совершенствоваться работа госуслуг. В рамках нового нацпроекта также продолжится поддержка IT-отрасли: государство будет способствовать появлению новых конкурентноспособных продуктов, а также переходу компаний на отечественные решения. Еще одним приоритетом станет работа с кадрами. "Мы считаем, что обучение программированию должно начинаться в старших классах школ, все студенты должны получать базовые навыки цифровой грамотности и цифровые компетенции и не важно, какую специальность они получают. Ну и плюс мы должны улучшить качество подготовки наших разработчиков современным технологиям", - объяснил министр. Также Шадаев обозначил еще один приоритет - это кибербезопасность и борьба с кибермошенничнством. По его словам, это важное направление деятельности. "В указе президента этот блок указан, как сверхприоритетный. Уменьшение количества преступлений с использованием цифровых технологий и обеспечение устойчивого функционирования нашей информационной инфраструктуры", - добавил глава Минцифры.
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технологии, максут шадаев, россия
Технологии, Максут Шадаев, Россия
Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных"

Шадаев назвал цифровизацию и работу с кадрами основой проекта "Экономика данных"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - одним из них является обеспечение доступности интернета в самых удаленных уголках России.
"Приоритеты - как обеспечить доступность интернета в самых удаленных уголках нашей страны. Для этого необходимо создавать орбитальную группировку спутников и заниматься поддержкой операторов связи, там, где им экономически не выгодно строить инфраструктуру, то есть, дороги, малые населенные пункты с населением до 300 человек", - сказал журналистам министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Другим приоритетом станет цифровизация систем госуправления - появятся новые цифровые сервисы для граждан в сфере здравоохранения, будет проводится цифровизация мер поддержки, а также совершенствоваться работа госуслуг. В рамках нового нацпроекта также продолжится поддержка IT-отрасли: государство будет способствовать появлению новых конкурентноспособных продуктов, а также переходу компаний на отечественные решения.
Еще одним приоритетом станет работа с кадрами. "Мы считаем, что обучение программированию должно начинаться в старших классах школ, все студенты должны получать базовые навыки цифровой грамотности и цифровые компетенции и не важно, какую специальность они получают. Ну и плюс мы должны улучшить качество подготовки наших разработчиков современным технологиям", - объяснил министр.
Также Шадаев обозначил еще один приоритет - это кибербезопасность и борьба с кибермошенничнством. По его словам, это важное направление деятельности. "В указе президента этот блок указан, как сверхприоритетный. Уменьшение количества преступлений с использованием цифровых технологий и обеспечение устойчивого функционирования нашей информационной инфраструктуры", - добавил глава Минцифры.
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