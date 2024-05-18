https://ria.ru/20240518/nastuplenie-1946881905.html

"Это только начало": в Совфеде высказались о ситуации в Харьковской области

"Это только начало": в Совфеде высказались о ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024

"Это только начало": в Совфеде высказались о ситуации в Харьковской области

Наступление Вооруженных сил РФ на харьковском направлении - это "только начало", все исконно русские земли должны быть освобождены от неонацистов, заявил первый РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:53

2024-05-18T14:53

2024-05-18T15:02

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харьковская область

харьков

владимир джабаров

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Наступление Вооруженных сил РФ на харьковском направлении - это "только начало", все исконно русские земли должны быть освобождены от неонацистов, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника и заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он. "Наше наступление под Харьковом - это, полагаю, только начало. Уверен, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов", - написал Джабаров. Он также отметил, что с принятием закона об усилении мобилизации Украина "стала концлагерем". "Политика "антироссии", которую провозгласили власти в Киеве, в итоге привела страну на грань катастрофы. И чем дальше это будет продолжаться, тем больше будет освобожденных территорий, жители которых не захотят видеть свое будущее в составе националистической Украины", - заключил Джабаров. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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россия, харьковская область, харьков, владимир джабаров, безопасность