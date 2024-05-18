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На юго-востоке Москвы мужчина напал на сотрудницу банка

На юго-востоке Москвы мужчина напал на сотрудницу банка - РИА Новости, 18.05.2024

На юго-востоке Москвы мужчина напал на сотрудницу банка

Неизвестный мужчина пытался ограбить банк на юго-востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:11

2024-05-18T11:11

2024-05-18T13:43

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Неизвестный мужчина пытался ограбить банк на юго-востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура. "Рано утром мужчина зашел в отделение кредитной организации, расположенной на улице Генерала Кузнецова, где напал на сотрудницу, ударил ее по голове и прошел в помещение кассы", — говорится в публикации. Как пояснили РИА Новости в столичном ГУ МВД, сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для задержания подозреваемого. Источник в правоохранительных органах уточнил, что ущерба банку не было. Кузьминская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов и контролирует установление обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20231213/direktor-1915642626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нападение на сотрудницу банка в Москве Нападение на сотрудницу банка в Москве 2024-05-18T11:11 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва