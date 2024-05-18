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На юго-востоке Москвы мужчина напал на сотрудницу банка
На юго-востоке Москвы мужчина напал на сотрудницу банка - РИА Новости, 18.05.2024
На юго-востоке Москвы мужчина напал на сотрудницу банка
Неизвестный мужчина пытался ограбить банк на юго-востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:11
2024-05-18T11:11
2024-05-18T13:43
происшествия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Неизвестный мужчина пытался ограбить банк на юго-востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура. "Рано утром мужчина зашел в отделение кредитной организации, расположенной на улице Генерала Кузнецова, где напал на сотрудницу, ударил ее по голове и прошел в помещение кассы", — говорится в публикации. Как пояснили РИА Новости в столичном ГУ МВД, сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для задержания подозреваемого. Источник в правоохранительных органах уточнил, что ущерба банку не было. Кузьминская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов и контролирует установление обстоятельств произошедшего.
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Нападение на сотрудницу банка в Москве
Нападение на сотрудницу банка в Москве
2024-05-18T11:11
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происшествия, москва
Происшествия, Москва, Специальная военная операция на Украине
На юго-востоке Москвы мужчина напал на сотрудницу банка
На юго-востоке Москвы мужчина ударил сотрудницу банка по голове
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Неизвестный мужчина пытался ограбить банк на юго-востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура
.
"Рано утром мужчина зашел в отделение кредитной организации, расположенной на улице Генерала Кузнецова, где напал на сотрудницу, ударил ее по голове и прошел в помещение кассы", — говорится в публикации.
Как пояснили РИА Новости в столичном ГУ МВД, сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для задержания подозреваемого.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что ущерба банку не было.
Кузьминская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов и контролирует установление обстоятельств произошедшего.