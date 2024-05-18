Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:49 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/moskva-1946865983.html
В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро
В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро - РИА Новости, 18.05.2024
В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро
В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T12:49
2024-05-18T12:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800998579_0:45:3480:2003_1920x0_80_0_0_d12b0f30d6f39f368fcb8a3d7fc851a8.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты привели в порядок фасады и крыши, заменили магистрали инженерных систем. За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда в столице восстановили 12 домов, расположенных возле станций Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства к 70-летию с момента открытия линии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240121/metropoliten-1922585781.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800998579_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_868d3039ab38322d64cfc1e524dfdb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва

В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты привели в порядок фасады и крыши, заменили магистрали инженерных систем. За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда в столице восстановили 12 домов, расположенных возле станций Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства к 70-летию с момента открытия линии", - говорится в сообщении.
Станция московского метрополитена Достоевская в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Москвичи смогут попросить об изменении температуры в метро
21 января, 10:46
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала