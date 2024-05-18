https://ria.ru/20240518/moskva-1946865983.html

В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро

В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро - РИА Новости, 18.05.2024

В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро

В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T12:49

2024-05-18T12:49

2024-05-18T12:49

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты привели в порядок фасады и крыши, заменили магистрали инженерных систем. За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда в столице восстановили 12 домов, расположенных возле станций Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства к 70-летию с момента открытия линии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240121/metropoliten-1922585781.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва