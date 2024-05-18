https://ria.ru/20240518/mobilizatsiya-1946859571.html

Изменение военного законодательства на Украине

Изменение военного законодательства на Украине - РИА Новости, 18.05.2024

Изменение военного законодательства на Украине

Поправки к законам о военной службе и мобилизации вступают в силу на Украине 18 мая. Они несколько раз дорабатывались и в итоговом виде вызвали широкий... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:51

2024-05-18T11:51

2024-05-18T11:57

инфографика

владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

законы

армия

законодательство

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Поправки к законам о военной службе и мобилизации вступают в силу на Украине 18 мая. Они несколько раз дорабатывались и в итоговом виде вызвали широкий общественный резонанс. Планируется, что внесенные изменения упростят учет и увеличат число военнообязанных. Подробнее о новых нормах — в инфографике Ria.ru.

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владимир зеленский, верховная рада украины, инфографика, вооруженные силы украины, законы, армия, законодательство, мобилизация