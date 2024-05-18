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Изменение военного законодательства на Украине
Изменение военного законодательства на Украине - РИА Новости, 18.05.2024
Изменение военного законодательства на Украине
Поправки к законам о военной службе и мобилизации вступают в силу на Украине 18 мая. Они несколько раз дорабатывались и в итоговом виде вызвали широкий... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:51
2024-05-18T11:51
2024-05-18T11:57
инфографика
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
законы
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законодательство
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Поправки к законам о военной службе и мобилизации вступают в силу на Украине 18 мая. Они несколько раз дорабатывались и в итоговом виде вызвали широкий общественный резонанс. Планируется, что внесенные изменения упростят учет и увеличат число военнообязанных. Подробнее о новых нормах — в инфографике Ria.ru.
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владимир зеленский, верховная рада украины, инфографика, вооруженные силы украины, законы, армия, законодательство, мобилизация
Инфографика, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Законы, Армия, Законодательство, Мобилизация