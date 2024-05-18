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Изменение военного законодательства на Украине - РИА Новости, 18.05.2024
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11:51 18.05.2024 (обновлено: 11:57 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/mobilizatsiya-1946859571.html
Изменение военного законодательства на Украине
Изменение военного законодательства на Украине - РИА Новости, 18.05.2024
Изменение военного законодательства на Украине
Поправки к законам о военной службе и мобилизации вступают в силу на Украине 18 мая. Они несколько раз дорабатывались и в итоговом виде вызвали широкий... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:51
2024-05-18T11:57
инфографика
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
законы
армия
законодательство
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Поправки к законам о военной службе и мобилизации вступают в силу на Украине 18 мая. Они несколько раз дорабатывались и в итоговом виде вызвали широкий общественный резонанс. Планируется, что внесенные изменения упростят учет и увеличат число военнообязанных. Подробнее о новых нормах — в инфографике Ria.ru.
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владимир зеленский, верховная рада украины, инфографика, вооруженные силы украины, законы, армия, законодательство, мобилизация
Инфографика, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Законы, Армия, Законодательство, Мобилизация
Инфографика

Изменение военного законодательства на Украине

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Поправки к законам о военной службе и мобилизации вступают в силу на Украине 18 мая. Они несколько раз дорабатывались и в итоговом виде вызвали широкий общественный резонанс. Планируется, что внесенные изменения упростят учет и увеличат число военнообязанных. Подробнее о новых нормах — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныЗаконыАрмияЗаконодательствоМобилизация
 
 
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