https://ria.ru/20240518/mo-1946868277.html
Минобороны рассказало о редком трофее, захваченном в зоне СВО
Минобороны рассказало о редком трофее, захваченном в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2024
Минобороны рассказало о редком трофее, захваченном в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили британскую эвакуационную машину FV104 Samaritan, сообщает... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:20
2024-05-18T13:20
2024-05-18T15:27
украина
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946891450_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38b78d2745d3ebde2ddb77cb252b7283.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили британскую эвакуационную машину FV104 Samaritan, сообщает Министерство обороны."Британия поставляла эту технику Украине. Всего было выпущено 100 таких машин. Это одна из них, её можно использовать как редкий коллекционный экспонат, она очень котируется", — рассказал специалист по ремонту автомобильной техники армейского корпуса группировки войск "Восток" с позывным "Герман".Транспортное средство уже отремонтировано и готовится пополнить коллекцию трофейного иностранного вооружения, добавили в ведомстве.FV104 Samaritan производится с 1970-х годов в Великобритании, машина может эвакуировать четырех человек и имеет противоминную защиту.
https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943347961.html
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946891450_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bc5a3b3551485cc65e5667f993c75e3d.jpg
Захваченная британская машина FV104 Samaritan
Захваченная британская машина FV104 Samaritan
2024-05-18T13:20
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, великобритания, в мире
Украина, Великобритания, В мире
Минобороны рассказало о редком трофее, захваченном в зоне СВО
МО: Бойцы группировки "Восток" захватили редкую британскую эвакуационную машину