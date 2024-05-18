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Минобороны рассказало о редком трофее, захваченном в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2024
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13:20 18.05.2024 (обновлено: 15:27 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/mo-1946868277.html
Минобороны рассказало о редком трофее, захваченном в зоне СВО
Минобороны рассказало о редком трофее, захваченном в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2024
Минобороны рассказало о редком трофее, захваченном в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили британскую эвакуационную машину FV104 Samaritan, сообщает... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:20
2024-05-18T15:27
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили британскую эвакуационную машину FV104 Samaritan, сообщает Министерство обороны."Британия поставляла эту технику Украине. Всего было выпущено 100 таких машин. Это одна из них, её можно использовать как редкий коллекционный экспонат, она очень котируется", — рассказал специалист по ремонту автомобильной техники армейского корпуса группировки войск "Восток" с позывным "Герман".Транспортное средство уже отремонтировано и готовится пополнить коллекцию трофейного иностранного вооружения, добавили в ведомстве.FV104 Samaritan производится с 1970-х годов в Великобритании, машина может эвакуировать четырех человек и имеет противоминную защиту.
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Захваченная британская машина FV104 Samaritan
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украина, великобритания, в мире
Украина, Великобритания, В мире
Минобороны рассказало о редком трофее, захваченном в зоне СВО

МО: Бойцы группировки "Восток" захватили редкую британскую эвакуационную машину

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили британскую эвакуационную машину FV104 Samaritan, сообщает Министерство обороны.
"Британия поставляла эту технику Украине. Всего было выпущено 100 таких машин. Это одна из них, её можно использовать как редкий коллекционный экспонат, она очень котируется", — рассказал специалист по ремонту автомобильной техники армейского корпуса группировки войск "Восток" с позывным "Герман".
Транспортное средство уже отремонтировано и готовится пополнить коллекцию трофейного иностранного вооружения, добавили в ведомстве.
FV104 Samaritan производится с 1970-х годов в Великобритании, машина может эвакуировать четырех человек и имеет противоминную защиту.
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