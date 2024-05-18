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Минобороны рассказало о редком трофее, захваченном в зоне СВО

Минобороны рассказало о редком трофее, захваченном в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2024

Минобороны рассказало о редком трофее, захваченном в зоне СВО

Военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили британскую эвакуационную машину FV104 Samaritan, сообщает... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T13:20

2024-05-18T13:20

2024-05-18T15:27

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили британскую эвакуационную машину FV104 Samaritan, сообщает Министерство обороны."Британия поставляла эту технику Украине. Всего было выпущено 100 таких машин. Это одна из них, её можно использовать как редкий коллекционный экспонат, она очень котируется", — рассказал специалист по ремонту автомобильной техники армейского корпуса группировки войск "Восток" с позывным "Герман".Транспортное средство уже отремонтировано и готовится пополнить коллекцию трофейного иностранного вооружения, добавили в ведомстве.FV104 Samaritan производится с 1970-х годов в Великобритании, машина может эвакуировать четырех человек и имеет противоминную защиту.

https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943347961.html

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Захваченная британская машина FV104 Samaritan Захваченная британская машина FV104 Samaritan 2024-05-18T13:20 true PT1M21S

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