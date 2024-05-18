https://ria.ru/20240518/minobrnauki-1946856084.html

В Минобрнауки рассказали о приемной кампании 2024/25 учебного года

В Минобрнауки рассказали о приемной кампании 2024/25 учебного года - РИА Новости, 18.05.2024

В Минобрнауки рассказали о приемной кампании 2024/25 учебного года

Приемная кампания 2024/25 учебного года в российские вузы пройдет по нынешней системе высшего образования с возможностью поступления на бакалавриат, сообщили... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:24

2024-05-18T11:24

2024-05-18T11:24

общество

россия

министерство образования рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Приемная кампания 2024/25 учебного года в российские вузы пройдет по нынешней системе высшего образования с возможностью поступления на бакалавриат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. "Приемная кампания 2024/25 учебного года будет проводиться в рамках нынешней системы высшего образования, то есть абитуриентов будут принимать в том числе на бакалавриат", - говорится в сообщении. По словам министерства, планируется обеспечить плавный переход университетов на обновленную систему высшего образования. Уточняется, что одновременно с этим по Указу президента РФ на базе шести вузов реализуется пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. В рамках него возможно поступление на программы базового высшего и специализированного высшего образования. Ранее, выступая в Госдуме РФ, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что термина "бакалавр" в системе российского высшего образования с 2025 года не будет. Будет высшее образование и высшее специализированное образование, сообщил министр на пленарном заседании. Президент России Владимир Путин 12 мая 2023 года подписал указ о пилотном проекте по системе высшего образования, первыми в его запуске приняли участие шесть вузов, включая МАИ, МПГУ, МИСИС.

https://ria.ru/20230925/vuzy-1898578248.html

https://ria.ru/20240517/putin-1946619085.html

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общество, россия, министерство образования рф