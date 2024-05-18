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На Замоскворецкой линии московского метро полностью обновят вагоны - РИА Новости, 18.05.2024
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07:00 18.05.2024
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На Замоскворецкой линии московского метро полностью обновят вагоны
На Замоскворецкой линии московского метро полностью обновят вагоны - РИА Новости, 18.05.2024
На Замоскворецкой линии московского метро полностью обновят вагоны
В московское метро поставят современные вагоны, почти полностью собранные из российских комплектующих, сообщили РИА Новости представители завода-производителя... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T07:00
2024-05-18T07:00
экономика
россия
метровагонмаш
метро
московский метрополитен
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В московское метро поставят современные вагоны, почти полностью собранные из российских комплектующих, сообщили РИА Новости представители завода-производителя АО "Метровагонмаш"."Согласно действующему контракту в 2024–2025 годах планируется поставка 560 вагонов "Москва-2024". 80 процентов из них (448 вагонов) будет перевозить пассажиров Замоскворецкой линии", рассказал РИА Новости заместитель директора по производству Алексей Коршунов.С технической точки зрения, по его словам, вагоны похожи на предыдущую модель "Москва 2020". Но доля локализации после введения санкций против России стала выше 90 процентов.Немало компонентов, отметил Коршунов, производит непосредственно завод. К концу года, сообщил он, года планируется расширение и модернизация производства.
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экономика, россия, метровагонмаш, метро, московский метрополитен
Экономика, Россия, Метровагонмаш, Метро, Московский метрополитен
На Замоскворецкой линии московского метро полностью обновят вагоны

"Метровагонмаш": доля российских деталей в поездах стала выше 90 процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСборочный цех на площадке по строительству инновационных электропоездов нового поколения "Москва" на предприятии АО "Метровагонмаш"
Сборочный цех на площадке по строительству инновационных электропоездов нового поколения Москва на предприятии АО Метровагонмаш - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В московское метро поставят современные вагоны, почти полностью собранные из российских комплектующих, сообщили РИА Новости представители завода-производителя АО "Метровагонмаш".
"Согласно действующему контракту в 2024–2025 годах планируется поставка 560 вагонов "Москва-2024". 80 процентов из них (448 вагонов) будет перевозить пассажиров Замоскворецкой линии", рассказал РИА Новости заместитель директора по производству Алексей Коршунов.
С технической точки зрения, по его словам, вагоны похожи на предыдущую модель "Москва 2020". Но доля локализации после введения санкций против России стала выше 90 процентов.
Немало компонентов, отметил Коршунов, производит непосредственно завод. К концу года, сообщил он, года планируется расширение и модернизация производства.
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