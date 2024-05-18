https://ria.ru/20240518/mery-1946910297.html

В сочинском аэропорту усилят меры безопасности

В сочинском аэропорту усилят меры безопасности - РИА Новости, 18.05.2024

В сочинском аэропорту усилят меры безопасности

Международный аэропорт Сочи усилит меры безопасности на фоне исполнения указаний Росавиации, сообщила пресс-служба воздушной гавани курорта в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T17:18

2024-05-18T17:18

2024-05-18T17:18

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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СОЧИ, 18 мая – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи усилит меры безопасности на фоне исполнения указаний Росавиации, сообщила пресс-служба воздушной гавани курорта в Telegram-канале. "Во исполнение указаний Федерального агентства воздушного транспорта во всех аэропортах вводятся дополнительные меры безопасности. В аэропорту Сочи они также будут усилены", - говорится в публикации. В аэропорту обращают внимание, что будут действовать ограничения в том числе на перемещение и провоз ручной клади и на колюще-режущие предметы в самолетах, которыми можно нанести телесные повреждения.В связи с усиленными мерами безопасности пассажиров просят пребывать в аэропорт курорта заблаговременно, а также с пониманием относиться к досмотру.

https://ria.ru/20240324/zhukovskiy-1935446699.html

сочи

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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность