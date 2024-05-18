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В сочинском аэропорту усилят меры безопасности - РИА Новости, 18.05.2024
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17:18 18.05.2024
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В сочинском аэропорту усилят меры безопасности
В сочинском аэропорту усилят меры безопасности - РИА Новости, 18.05.2024
В сочинском аэропорту усилят меры безопасности
Международный аэропорт Сочи усилит меры безопасности на фоне исполнения указаний Росавиации, сообщила пресс-служба воздушной гавани курорта в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:18
2024-05-18T17:18
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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СОЧИ, 18 мая – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи усилит меры безопасности на фоне исполнения указаний Росавиации, сообщила пресс-служба воздушной гавани курорта в Telegram-канале. "Во исполнение указаний Федерального агентства воздушного транспорта во всех аэропортах вводятся дополнительные меры безопасности. В аэропорту Сочи они также будут усилены", - говорится в публикации. В аэропорту обращают внимание, что будут действовать ограничения в том числе на перемещение и провоз ручной клади и на колюще-режущие предметы в самолетах, которыми можно нанести телесные повреждения.В связи с усиленными мерами безопасности пассажиров просят пребывать в аэропорт курорта заблаговременно, а также с пониманием относиться к досмотру.
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В сочинском аэропорту усилят меры безопасности

Аэропорт Сочи усилит меры безопасности на фоне исполнения указаний Росавиации

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 18 мая – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи усилит меры безопасности на фоне исполнения указаний Росавиации, сообщила пресс-служба воздушной гавани курорта в Telegram-канале.
"Во исполнение указаний Федерального агентства воздушного транспорта во всех аэропортах вводятся дополнительные меры безопасности. В аэропорту Сочи они также будут усилены", - говорится в публикации.
В аэропорту обращают внимание, что будут действовать ограничения в том числе на перемещение и провоз ручной клади и на колюще-режущие предметы в самолетах, которыми можно нанести телесные повреждения.В связи с усиленными мерами безопасности пассажиров просят пребывать в аэропорт курорта заблаговременно, а также с пониманием относиться к досмотру.
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СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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