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ГД передала Китаю материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций
ГД передала Китаю материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций - РИА Новости, 18.05.2024
ГД передала Китаю материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне недавно передала китайской стороне материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:32
2024-05-18T09:32
2024-05-18T09:53
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне недавно передала китайской стороне материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии."Материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая недавно переданы нами китайской стороне", - сказал он.Он также отметил, что в условиях появления новых вызовов и угроз, усиливающегося внешнего давления на РФ и КНР, "в ближайших планах комиссии продолжить обмен передовыми практиками защиты суверенитета и законодательного противодействия иностранному вмешательству с китайскими партнерами".
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китай, россия, госдума рф, василий пискарев, в мире
Китай, Россия, Госдума РФ, Василий Пискарев, В мире
ГД передала Китаю материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций
Пискарев: комиссия ГД передала Китаю материалы о подрывной деятельности извне