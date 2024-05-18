https://ria.ru/20240518/losi-1946827244.html

В Подмосковье сняли на видео лося, пересекавшего шоссе строго по переходу

В Подмосковье сняли на видео лося, пересекавшего шоссе строго по переходу - РИА Новости, 18.05.2024

В Подмосковье сняли на видео лося, пересекавшего шоссе строго по переходу

Пару лосей, пересекавших шоссе строго по пешеходному переходу, заметили на северо-востоке Подмосковья. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T03:50

2024-05-18T03:50

2024-05-18T03:53

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пару лосей, пересекавших шоссе строго по пешеходному переходу, заметили на северо-востоке Подмосковья. Лоси перебегали Щёлковское шоссе в ночь на субботу в районе деревни Райки в горокруге Лосино-Петровский. На видео, которое удалось заснять корреспонденту РИА Новости, попало одно из животных: лось остановился, завидев автомобиль, однако, когда машина притормозила, осторожно пересёк шоссе по пешеходном переходу.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье), общество