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В Подмосковье сняли на видео лося, пересекавшего шоссе строго по переходу - РИА Новости, 18.05.2024
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03:50 18.05.2024 (обновлено: 03:53 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/losi-1946827244.html
В Подмосковье сняли на видео лося, пересекавшего шоссе строго по переходу
В Подмосковье сняли на видео лося, пересекавшего шоссе строго по переходу - РИА Новости, 18.05.2024
В Подмосковье сняли на видео лося, пересекавшего шоссе строго по переходу
Пару лосей, пересекавших шоссе строго по пешеходному переходу, заметили на северо-востоке Подмосковья. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T03:50
2024-05-18T03:53
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пару лосей, пересекавших шоссе строго по пешеходному переходу, заметили на северо-востоке Подмосковья. Лоси перебегали Щёлковское шоссе в ночь на субботу в районе деревни Райки в горокруге Лосино-Петровский. На видео, которое удалось заснять корреспонденту РИА Новости, попало одно из животных: лось остановился, завидев автомобиль, однако, когда машина притормозила, осторожно пересёк шоссе по пешеходном переходу.
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
В Подмосковье сняли на видео лося, пересекавшего шоссе строго по переходу

В Подмосковье пара лосей пересекала шоссе строго по пешеходному переходу

© Fotolia / in-foto-backgroundsДорожный знак "Осторожно дикие животные"
Дорожный знак Осторожно дикие животные - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Fotolia / in-foto-backgrounds
Дорожный знак "Осторожно дикие животные". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пару лосей, пересекавших шоссе строго по пешеходному переходу, заметили на северо-востоке Подмосковья.
Лоси перебегали Щёлковское шоссе в ночь на субботу в районе деревни Райки в горокруге Лосино-Петровский.
На видео, которое удалось заснять корреспонденту РИА Новости, попало одно из животных: лось остановился, завидев автомобиль, однако, когда машина притормозила, осторожно пересёк шоссе по пешеходном переходу.
 
Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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