https://ria.ru/20240518/lavrov-1946905420.html
Глава МИД КНДР поздравила Лаврова с переназначением
Глава МИД КНДР поздравила Лаврова с переназначением - РИА Новости, 18.05.2024
Глава МИД КНДР поздравила Лаврова с переназначением
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи направила главе российского МИД Сергею Лаврову телеграмму, в которой поздравила его с переназначением на должность,... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T16:45
2024-05-18T16:45
2024-05-18T16:45
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи направила главе российского МИД Сергею Лаврову телеграмму, в которой поздравила его с переназначением на должность, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 16 мая направила поздравительную телеграмму переназначенному на пост министра иностранных дел РФ Сергею Викторовичу Лаврову. В телеграмме Чхве Сон Хи отметила, что он, многие годы занимая ответственную должность министра иностранных дел, энергично проводил внешнюю политическую деятельность для защиты суверенных прав России, обеспечения ее территориальной целостности и повышения международного статуса страны, и тем самым достиг примечательных успехов", - передает агентство.Как отмечается, глава северокорейского МИД подчеркнула, что саммит КНДР и России в сентябре 2023 года "открыл новый период бурного развития дружественных и добрососедских отношений" между странами. Согласно министру, двусторонние отношения, доверие и сотрудничество между КНДР и РФ на международной арене "развиваются на небывало высоком уровне". Как указывает агентство, Чхве Сон Хи выразила уверенность в дальнейшем укреплении тактико-стратегического взаимодействия между дипслужбами КНДР и РФ, пожелав российскому коллеге еще больших успехов в работе. Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства. Министром иностранных дел вновь был назначен Лавров.
https://ria.ru/20240116/kndr-1921614447.html
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сергей лавров, в мире, кндр (северная корея), россия
Сергей Лавров, В мире, КНДР (Северная Корея), Россия
Глава МИД КНДР поздравила Лаврова с переназначением
Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи поздравила Лаврова с переназначением
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи направила главе российского МИД Сергею Лаврову телеграмму, в которой поздравила его с переназначением на должность, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК
).
"Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 16 мая направила поздравительную телеграмму переназначенному на пост министра иностранных дел РФ Сергею Викторовичу Лаврову. В телеграмме Чхве Сон Хи отметила, что он, многие годы занимая ответственную должность министра иностранных дел, энергично проводил внешнюю политическую деятельность для защиты суверенных прав России, обеспечения ее территориальной целостности и повышения международного статуса страны, и тем самым достиг примечательных успехов", - передает агентство.
Как отмечается, глава северокорейского МИД подчеркнула, что саммит КНДР и России в сентябре 2023 года "открыл новый период бурного развития дружественных и добрососедских отношений" между странами. Согласно министру, двусторонние отношения, доверие и сотрудничество между КНДР и РФ на международной арене "развиваются на небывало высоком уровне".
Как указывает агентство, Чхве Сон Хи выразила уверенность в дальнейшем укреплении тактико-стратегического взаимодействия между дипслужбами КНДР и РФ, пожелав российскому коллеге еще больших успехов в работе.
Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства. Министром иностранных дел вновь был назначен Лавров.