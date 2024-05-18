https://ria.ru/20240518/lavrov-1946904475.html

Лавров назвал возможную основу для общеевразийской безопасности

Лавров назвал возможную основу для общеевразийской безопасности - РИА Новости, 18.05.2024

Лавров назвал возможную основу для общеевразийской безопасности

Региональные организации Евразии, уже имеющие отношения друг с другом, могут стать основой концепции общеевразийской безопасности, заявил глава МИД России... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T16:35

2024-05-18T16:35

2024-05-18T16:35

россия

евразия

азия

сергей лавров

владимир путин

евразийский экономический союз

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая - РИА Новости. Региональные организации Евразии, уже имеющие отношения друг с другом, могут стать основой концепции общеевразийской безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, Лавров упомянул поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу работать над евразийской безопасностью. Глава МИД отметил, что для России приоритет на этом направлении - пространство Содружества независимых государств. Среди значимых с этой точки зрения организаций Лавров назвал также Евразийский экономический союз, Шанхайскую организацию сотрудничества, центральноазиатскую "пятерку", Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. "Работа вот на этих направлениях для нас является продолжением усилий по формированию большого евразийского партнерства... Большое евразийское партнерство и отношения между структурами, о которых я упомянул, а эти отношения уже формализованы, они развиваются, эти отношения могут стать материальной основой той концепции евразийской безопасности, над которой мы сейчас просто обязаны задумываться и не имеем права не думать об этом", - сказал Лавров. Он также упомянул казахстанскую инициативу превращения Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в постоянно действующую организацию, говоря о желании "каким-то общим зонтиком объединить евразийские ростки новой архитектуры". По словам Лаврова, с точки зрения Москвы, ориентация этой идеи на создание евразийской модели безопасности могла бы как минимум выступить поводом для "очень интересных" дискуссий.

https://ria.ru/20240313/bezopasnost-1932705133.html

https://ria.ru/20240304/medvedev-1931043585.html

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россия, евразия, азия, сергей лавров, владимир путин, евразийский экономический союз, ассоциация государств юго-восточной азии, в мире