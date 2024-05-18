https://ria.ru/20240518/lavrov-1946843746.html
Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике - РИА Новости, 18.05.2024
Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T14:42
2024-05-18T14:42
2024-05-18T14:42
россия
сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
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Выступление Лаврова на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Выступление Лаврова на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
2024-05-18T14:42
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PT31M22S
РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
2024-05-18T14:42
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PT31M22S
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.