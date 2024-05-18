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Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике

Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике - РИА Новости, 18.05.2024

Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:42

2024-05-18T14:42

2024-05-18T14:42

россия

сергей лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

россия

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2024

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Выступление Лаврова на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике Выступление Лаврова на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 2024-05-18T14:42 true PT31M22S

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россия, сергей лавров, видео