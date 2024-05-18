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Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике - РИА Новости, 18.05.2024
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14:42 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/lavrov-1946843746.html
Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике - РИА Новости, 18.05.2024
Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T14:42
2024-05-18T14:42
россия
сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
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353
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353
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Выступление Лаврова на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Выступление Лаврова на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
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60
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россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
2024-05-18T14:42
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Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
 
РоссияСергей Лавров
 
 
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