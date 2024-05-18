https://ria.ru/20240518/kurs-1946901123.html

"Московская техническая школа" запустила новый образовательный курс

"Московская техническая школа" запустила новый образовательный курс - РИА Новости, 18.05.2024

"Московская техническая школа" запустила новый образовательный курс

Образовательный проект "Московская техническая школа" вместе со столичным Политехом запустили очный курс по направлению "Беспилотный транспорт", сообщил министр РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T16:12

2024-05-18T16:12

2024-05-18T16:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Образовательный проект "Московская техническая школа" вместе со столичным Политехом запустили очный курс по направлению "Беспилотный транспорт", сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Развитие индустрии беспилотного транспорта — одна из стратегических задач столичных властей. В тесной коммуникации с научными организациями и бизнесом мы создаем в городе условия для формирования инновационной технической среды, способствующей прогрессу отрасли. Так, в прошлом году в индустриальном парке “Руднево” был открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем, а в рамках “Московской технической школы” началось обучение по направлению “Беспилотный транспорт”, - цитирует пресс-служба ДИПП руководителя департамента.Овчинский добавил, что в настоящий момент для промышленников существует 20 курсов, один из последних — “Эксплуатация беспилотных авиационных систем”, который “МТШ” открыла вместе со столичным вузом.Очная программа состоит из 252 академических часа, из которых 38 рассчитаны на летную практику. Пройдя курс, инженеры смогут получить актуальные навыки, а также получат важные знания в работе с гражданскими БПЛА со взлетной массой до 30 кг. Таким образом, после обучения специалист сможет диагностировать техсостояние и ремонтировать радиоэлектронную аппаратуру, а еще подготавливать аппарат к полетам и управлять им.По словам начальника отдела эксплуатации и испытаний БАС компании ИрбисСкайТех, инженера Московского политехнического университета Ивана Терехова, главная задача курса состоит в подготовке специалиста всесторонне, комплексно, так, чтобы при необходимости работы с незнакомыми ему после окончания обучения беспилотными авиационными системами для успешной их эксплуатации специалисту понадобилось вникнуть лишь в субъективные нюансы.Он добавил, что для этого нужна определенная база. Приоритет обучения – строительство этой базы."Мы четко осознаем, что готовим тех, кто в будущем будет развивать эту перспективную отрасль", – резюмировал Терехов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий нужны инженеры. Столичное правительство три года назад вместе с городскими вузами создали проект под название "Московская техническая школа". Он нужен, чтобы помочь промышленности решить вопрос кадров инженеров. Этот проект позволяет повысить квалификацию специалистов в работе с инновационными технологиями, которые развивают промпотенциал Москвы и оптимизируют производственные процессы.В настоящий момент этот проект предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Специалисты столичных компаний могут выбрать девять общих направлений, а еще четыре специальных. Им предоставлено примерно 160 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. За все время действия проекта в нем обучились более 2,2 тысячи инженеров.

https://ria.ru/20240518/produktsiya-1946810646.html

https://ria.ru/20240517/kontrakt-1946643803.html

москва

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москва, владислав овчинский