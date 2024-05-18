https://ria.ru/20240518/kolledzhi-1946907391.html

Белоруссия и Россия договорились создать ассоциацию колледжей

Белоруссия и Россия договорились создать ассоциацию колледжей - РИА Новости, 18.05.2024

Белоруссия и Россия договорились создать ассоциацию колледжей

Белоруссия и Россия договорились о создании ассоциации колледжей, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T16:58

2024-05-18T16:58

2024-05-18T16:58

белоруссия

россия

минск

сергей кравцов

в мире

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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились о создании ассоциации колледжей, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Сегодня мы обсудили развитие среднего профессионального образования и договорились о создании ассоциации колледжей Республики Беларусь и Российской Федерации", - сказал журналистам российский министр по итогам прошедшего в Минске совместного заседания коллегий минобразования Белоруссии и Минпросвещения РФ. Кравцов подчеркнул, что очень сложно развивать экономики двух стран без тесного взаимодействия по подготовке кадров. "Поэтому решение по интеграции систем среднего профессионального образования, создание проекта по интеграции, программ ассоциации колледжей будет важным в том числе и для развития экономик наших стран", - констатировал министр. "Отдельно (на заседании стороны – ред.) обсудили вопросы информационного взаимодействия. У нас создана государственная информационная система "Моя школа", в которой проверено содержание, которая (создана – ред.) в помощь традиционной системе образования. Там защищенные данные… Большой интерес к ней у Беларуси. Мы договорились о том, что передаем нашу государственную информационную систему для использования в школах Республики Беларусь", - сказал Кравцов. По его словам, стороны договорились о школьных обменах между Белоруссией и Брянской, Смоленской и Псковской областями, развитии образовательных маршрутов для школьников. Министр образования Белоруссии Андрей Иванец в беседе с журналистами также назвал важным аспектом сотрудничества с РФ вопросы, связанные с подготовкой кадров на уровне профессионально-технического и средне-специального образования. "Мы проводим работу по унификации образовательных программ, методического обеспечения, чтобы те специалисты, которые готовятся в наших колледжах и выходят на рынок труда, обладали едиными знаниями и компетенциями", - сказал он. Белорусский министр подчеркнул, что на заседании коллегии принято решение о создании ассоциации колледжей Белоруссии и России. "Это важный и прорывной момент, который позволит интегрировать уровни средне-специального и профессионально-технического образования двух стран", - заявил он. Иванец также рассказал, что Белоруссия и России готовят договор о передаче единого цифрового контента по воспитанию личности, проект будет реализован в ближайшее время.

https://ria.ru/20231121/obuchenie-1910717291.html

https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942038692.html

https://ria.ru/20240506/aldimenty-1944166679.html

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белоруссия, россия, минск, сергей кравцов, в мире