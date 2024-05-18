https://ria.ru/20240518/kitay-1946837626.html

Китай может помочь в урегулировании украинского кризиса, заявил эксперт

Китай может помочь в урегулировании украинского кризиса, заявил эксперт - РИА Новости, 18.05.2024

Китай может помочь в урегулировании украинского кризиса, заявил эксперт

Китай может активно выступать посредником в урегулировании украинского кризиса и помочь выработать компромисс, заявил РИА Новости старший научный сотрудник... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T07:52

2024-05-18T07:52

2024-05-18T07:52

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ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости. Китай может активно выступать посредником в урегулировании украинского кризиса и помочь выработать компромисс, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан. В совместном заявлении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине указано, что РФ и Китай исходят из того, что для урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, а также, что Москва приветствует готовность Пекина играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. На пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин отметил, что тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась в ходе его неформальной встречи с Си Цзиньпином, добавив, что Китай искренне стремится решению этой проблемы. "Китай может активно выступать посредником, внимательно прислушиваться к мнениям всех сторон и сформировать конструктивный вариант компромисса, он также в состоянии поспособствовать достижению компромисса между всеми сторонами", - заявил Ван Цзайбан, отвечая на вопрос о том, какую роль Китай может сыграть в урегулировании украинского кризиса. Он добавил, что Китай также может оказать поддержку в послевоенном восстановлении Украины. "Скорое завершение кризиса помогло бы сдержать американскую политику прокси-войн, которая стала фундаментальной государственной политикой США, ее основная цель — создать хаос в мире, сохранить гегемонию доллара и общую гегемонию Штатов", - указал он. Эксперт отметил, что, "поскольку гегемония доллара опирается на силу доллара, экономические технологии США больше не могут эффективно поддерживать устойчивость доллара, они могут полагаться только на существующий статус платежной валюты доллара и демонстрировать надежность доллара, создавая проблемы". По его словам, "стратегические интересы России требуют скорейшего прекращения войны, и лучший способ положить конец войне – это достичь компромисса, а не полной победы одной стороны и полного поражения другой". "Нужно создать группу известных экспертов, посетить соответствующие страны, разработать план решения, передать его ответственным ведомствам соответствующих стран для обсуждения и обратной связи, затем внести правки, и, наконец, вступить в официальные переговоры", - указал эксперт. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240518/partnery-1946827520.html

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