https://ria.ru/20240518/kandidat-1946858107.html

Оппозиция Молдавии готовит выдвижение единого кандидата на выборы

Оппозиция Молдавии готовит выдвижение единого кандидата на выборы - РИА Новости, 18.05.2024

Оппозиция Молдавии готовит выдвижение единого кандидата на выборы

Оппозиция Молдавии дорабатывает стратегию участия в президентских выборах с единым кандидатом, заявил депутат парламента, член оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:33

2024-05-18T11:33

2024-05-18T11:33

в мире

молдавия

василий боля

игорь додон

майя санду

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Оппозиция Молдавии дорабатывает стратегию участия в президентских выборах с единым кандидатом, заявил депутат парламента, член оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. В конце декабря лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. "Объединенная молдавская оппозиция дорабатывает свою стратегию участия в президентских выборах. Нужно исключить или иметь адекватный ответ на риск снятия единого кандидата с выборов", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, оппозиции нужен кандидат, которого весь народ будет готов выбрать в президенты сразу с первого тура. "Эта власть надоела всем. Но народ пока ее еще будет терпеть полгода - до президентских выборов. У нас народ терпеливый, но когда приходит время сделать выбор, он проявляет свою мудрость", - добавил Боля. Выборы президента Молдавии запланированы на 20 октября. Президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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в мире, молдавия, василий боля, игорь додон, майя санду