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Оппозиция Молдавии готовит выдвижение единого кандидата на выборы - РИА Новости, 18.05.2024
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11:33 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/kandidat-1946858107.html
Оппозиция Молдавии готовит выдвижение единого кандидата на выборы
Оппозиция Молдавии готовит выдвижение единого кандидата на выборы - РИА Новости, 18.05.2024
Оппозиция Молдавии готовит выдвижение единого кандидата на выборы
Оппозиция Молдавии дорабатывает стратегию участия в президентских выборах с единым кандидатом, заявил депутат парламента, член оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:33
2024-05-18T11:33
в мире
молдавия
василий боля
игорь додон
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Оппозиция Молдавии дорабатывает стратегию участия в президентских выборах с единым кандидатом, заявил депутат парламента, член оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. В конце декабря лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. "Объединенная молдавская оппозиция дорабатывает свою стратегию участия в президентских выборах. Нужно исключить или иметь адекватный ответ на риск снятия единого кандидата с выборов", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, оппозиции нужен кандидат, которого весь народ будет готов выбрать в президенты сразу с первого тура. "Эта власть надоела всем. Но народ пока ее еще будет терпеть полгода - до президентских выборов. У нас народ терпеливый, но когда приходит время сделать выбор, он проявляет свою мудрость", - добавил Боля. Выборы президента Молдавии запланированы на 20 октября. Президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, молдавия, василий боля, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Василий Боля, Игорь Додон, Майя Санду
Оппозиция Молдавии готовит выдвижение единого кандидата на выборы

Боля: оппозиция Молдавии выдвинет единого кандидата на выборах президента

© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Оппозиция Молдавии дорабатывает стратегию участия в президентских выборах с единым кандидатом, заявил депутат парламента, член оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
В конце декабря лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил.
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"Объединенная молдавская оппозиция дорабатывает свою стратегию участия в президентских выборах. Нужно исключить или иметь адекватный ответ на риск снятия единого кандидата с выборов", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, оппозиции нужен кандидат, которого весь народ будет готов выбрать в президенты сразу с первого тура.
"Эта власть надоела всем. Но народ пока ее еще будет терпеть полгода - до президентских выборов. У нас народ терпеливый, но когда приходит время сделать выбор, он проявляет свою мудрость", - добавил Боля.
Выборы президента Молдавии запланированы на 20 октября. Президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок.
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В миреМолдавияВасилий БоляИгорь ДодонМайя Санду
 
 
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