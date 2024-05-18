Оппозиция Молдавии готовит выдвижение единого кандидата на выборы
Боля: оппозиция Молдавии выдвинет единого кандидата на выборах президента
© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Оппозиция Молдавии дорабатывает стратегию участия в президентских выборах с единым кандидатом, заявил депутат парламента, член оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
В конце декабря лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил.
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"Объединенная молдавская оппозиция дорабатывает свою стратегию участия в президентских выборах. Нужно исключить или иметь адекватный ответ на риск снятия единого кандидата с выборов", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, оппозиции нужен кандидат, которого весь народ будет готов выбрать в президенты сразу с первого тура.
"Эта власть надоела всем. Но народ пока ее еще будет терпеть полгода - до президентских выборов. У нас народ терпеливый, но когда приходит время сделать выбор, он проявляет свою мудрость", - добавил Боля.
Выборы президента Молдавии запланированы на 20 октября. Президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок.
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