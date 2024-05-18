https://ria.ru/20240518/izrail-1946879453.html
Армия Израиля заявила о поражении пусковой установки и объектов "Хезболлы"
Армия Израиля заявила о поражении пусковой установки и объектов "Хезболлы" - РИА Новости, 18.05.2024
Армия Израиля заявила о поражении пусковой установки и объектов "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала два запуска из Ливана на север страны, а также поразила ночью пусковую установку и военные объекты... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T14:46
2024-05-18T14:46
2024-05-18T14:46
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала два запуска из Ливана на север страны, а также поразила ночью пусковую установку и военные объекты ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Сегодня утром были зафиксированы два запуска, направлявшихся из Ливана в район населенного пункта Биранит (на границе с Ливаном - ред.). О травмах и разрушениях не сообщается", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Армия добавила, что в ночь с пятницы на субботу истребители армии поразили пусковую установку "Хезболлах" на юге Ливана и нанесли удары по военным объектам в районах муниципалитетов Кунин и Хиам на юге Ливана. "Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах" и военным объектам в районах Кунин и Хиам на юге Ливана. Также артиллерия ЦАХАЛ вела огонь по устранению угрозы в районе Ханин на юге Ливана", - заявил ЦАХАЛ. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240414/otvet-1940008223.html
https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о поражении пусковой установки и объектов "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил о поражении пусковой установки и объектов "Хезболлы" на юге Ливана
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала два запуска из Ливана на север страны, а также поразила ночью пусковую установку
и военные объекты ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"Сегодня утром были зафиксированы два запуска, направлявшихся из Ливана в район населенного пункта Биранит (на границе с Ливаном - ред.). О травмах и разрушениях не сообщается", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Армия добавила, что в ночь с пятницы на субботу истребители армии поразили пусковую установку "Хезболлах" на юге Ливана и нанесли удары по военным объектам в районах муниципалитетов Кунин и Хиам на юге Ливана.
"Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах" и военным объектам в районах Кунин и Хиам на юге Ливана. Также артиллерия ЦАХАЛ вела огонь по устранению угрозы в районе Ханин на юге Ливана", - заявил ЦАХАЛ.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.