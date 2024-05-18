https://ria.ru/20240518/izrail-1946879453.html

Армия Израиля заявила о поражении пусковой установки и объектов "Хезболлы"

Армия Израиля заявила о поражении пусковой установки и объектов "Хезболлы" - РИА Новости, 18.05.2024

Армия Израиля заявила о поражении пусковой установки и объектов "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала два запуска из Ливана на север страны, а также поразила ночью пусковую установку и военные объекты... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:46

2024-05-18T14:46

2024-05-18T14:46

в мире

ливан

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала два запуска из Ливана на север страны, а также поразила ночью пусковую установку и военные объекты ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Сегодня утром были зафиксированы два запуска, направлявшихся из Ливана в район населенного пункта Биранит (на границе с Ливаном - ред.). О травмах и разрушениях не сообщается", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Армия добавила, что в ночь с пятницы на субботу истребители армии поразили пусковую установку "Хезболлах" на юге Ливана и нанесли удары по военным объектам в районах муниципалитетов Кунин и Хиам на юге Ливана. "Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах" и военным объектам в районах Кунин и Хиам на юге Ливана. Также артиллерия ЦАХАЛ вела огонь по устранению угрозы в районе Ханин на юге Ливана", - заявил ЦАХАЛ. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240414/otvet-1940008223.html

https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году