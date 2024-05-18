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Израильский истребитель нанес авиаудар в районе Дженина - РИА Новости, 18.05.2024
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00:28 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/izrail-1946818101.html
Израильский истребитель нанес авиаудар в районе Дженина
Израильский истребитель нанес авиаудар в районе Дженина - РИА Новости, 18.05.2024
Израильский истребитель нанес авиаудар в районе Дженина
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский истребитель нанес авиаудар в районе города Дженин на севере Западного берега. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T00:28
2024-05-18T00:28
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
израиль
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский истребитель нанес авиаудар в районе города Дженин на севере Западного берега. "Некоторое время назад истребитель ЦАХАЛ нанес удар в районе Дженина. Подробности будут позже", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. В конце марта пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что израильские силовики ликвидировали в Дженине троих палестинских "вооруженных террористов".
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палестина
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Израиль
Израильский истребитель нанес авиаудар в районе Дженина

Армия Израиля нанесла авиаудар в районе города Дженин на Западном берегу

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский истребитель нанес авиаудар в районе города Дженин на севере Западного берега.
"Некоторое время назад истребитель ЦАХАЛ нанес удар в районе Дженина. Подробности будут позже", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
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В конце марта пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что израильские силовики ликвидировали в Дженине троих палестинских "вооруженных террористов".
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаИзраиль
 
 
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