https://ria.ru/20240518/izrail-1946818101.html

Израильский истребитель нанес авиаудар в районе Дженина

Израильский истребитель нанес авиаудар в районе Дженина - РИА Новости, 18.05.2024

Израильский истребитель нанес авиаудар в районе Дженина

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский истребитель нанес авиаудар в районе города Дженин на севере Западного берега. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T00:28

2024-05-18T00:28

2024-05-18T00:28

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

израиль

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский истребитель нанес авиаудар в районе города Дженин на севере Западного берега. "Некоторое время назад истребитель ЦАХАЛ нанес удар в районе Дженина. Подробности будут позже", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. В конце марта пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что израильские силовики ликвидировали в Дженине троих палестинских "вооруженных террористов".

https://ria.ru/20240517/izrail-1946726577.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, израиль