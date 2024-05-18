https://ria.ru/20240518/gladkov-1946850694.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась 18 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T10:30
2024-05-18T10:30
2024-05-18T10:32
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась 18 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Губернатор объявлял об опасности в 10.07 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность