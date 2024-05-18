https://ria.ru/20240518/gaza-1946931615.html
В секторе Газа начали развозить гумпомощь, доставленную плавучим пирсом
В секторе Газа начали развозить гумпомощь, доставленную плавучим пирсом - РИА Новости, 18.05.2024
В секторе Газа начали развозить гумпомощь, доставленную плавучим пирсом
Грузовики начали развозить по палестинскому сектору Газа гуманитарную помощь, доставленную с помощью плавучего пирса, построенного армией США на севере сектора, РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:46
2024-05-18T20:46
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ГАЗА, 18 мая - РИА Новости. Грузовики начали развозить по палестинскому сектору Газа гуманитарную помощь, доставленную с помощью плавучего пирса, построенного армией США на севере сектора, передаёт корреспондент РИА Новости. В четверг командование американских вооруженных сил сообщало об установке временного пирса в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав. По данным командования, грузовики с гуманитарным грузом должны были начать прибывать к пирсу в ближайшие дни. По информации корреспондента, первые грузовики с гуманитарной помощью стали получать грузы в порту и развозить их по сектору Газа, в частности, некоторые из них направились в районы на юге анклава. Так, часть грузовиков выехала из района Вади-Газа в сторону района Нусейрат в центре анклава и направилась к складам Всемирной продовольственной программы в лагере беженцев Нусейрат.
https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В секторе Газа начали развозить гумпомощь, доставленную плавучим пирсом
Грузовики начали развозить по Газе гумпомощь, доставленную плавучим пирсом
ГАЗА, 18 мая - РИА Новости. Грузовики начали развозить по палестинскому сектору Газа гуманитарную помощь, доставленную с помощью плавучего пирса, построенного армией США на севере сектора, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг командование американских вооруженных сил сообщало об установке временного пирса в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав. По данным командования, грузовики с гуманитарным грузом должны были начать прибывать к пирсу в ближайшие дни.
По информации корреспондента, первые грузовики с гуманитарной помощью стали получать грузы в порту и развозить их по сектору Газа, в частности, некоторые из них направились в районы на юге анклава.
Так, часть грузовиков выехала из района Вади-Газа в сторону района Нусейрат в центре анклава и направилась к складам Всемирной продовольственной программы в лагере беженцев Нусейрат.