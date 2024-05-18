https://ria.ru/20240518/festival-1946915319.html

Международный фестиваль боевых искусств прошел в Череповце

Международный фестиваль боевых искусств прошел в Череповце - РИА Новости, 18.05.2024

Международный фестиваль боевых искусств прошел в Череповце

Российские спортсмены и монахи монастыря Шаолинь китайской провинции Хэнань приняли участие в Международном фестивале боевых искусств, который прошел в... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T18:02

2024-05-18T18:02

2024-05-18T18:02

вологодская область

георгий филимонов

череповец

вологодская область

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российские спортсмены и монахи монастыря Шаолинь китайской провинции Хэнань приняли участие в Международном фестивале боевых искусств, который прошел в Череповце, сообщает пресс-служба регионального правительства.В открытии фестиваля принял участие врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов."Сегодня мы празднуем 30-летие моего родного Центра боевых искусств. Это фабрика чемпионов, одна из лучших школ в России по производству сильных духом и крепких телом людей. Фестиваль боевых искусств, который мы проводим сегодня в Череповце - это культурно-гуманитарный мост, тот самый потенциал развития двусторонних культурных связей. Мы интенсивно развиваем наше партнерство с правительством Китайской Народной Республики", - цитирует пресс-служба Филимонова.Он добавил, что на данный момент готовится ряд соглашений о сотрудничестве с губернаторами провинций Китайской Народной Республики о развитии инвестиционного потенциала Вологодской области.Ключевым событием Международного фестиваля боевых искусств стало выступление мастеров ушу из Шаолиня. Всего в мероприятии приняли участие более 600 спортсменов из России и Китая, в том числе Национальная сборная России по ушу.Кроме того, с показательными номерами выступили и воспитанники череповецкого Центра боевых искусств."У нас огромное количество медалей, замечательных титулованных спортсменов, мастеров боевых искусств, которых знают не только внутри нашей страны, но и далеко за ее пределами. Таких праздников должно быть в нашей стране как можно больше. Мы положим начало настоящим полноценным шоу, когда дисциплины боевых искусств будут не только дополнять спортивные праздники, а станут их центром", - сказал директор череповецкого Центра боевых искусств Юрий Филимонов.Также среди почетных гостей фестиваля - советник по культуре посольства КНР в России Фэн Литао и заместитель губернатора Вологодской области, олимпийский чемпион Александр Поветкин. Для зрителей выступили творческие коллективы Череповца, а также певец Николай Емелин.Международный фестиваль боевых искусств приурочен к 30-летию череповецкого Центра боевых искусств и 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

https://ria.ru/20240514/blagoustroystvo-1945884620.html

https://ria.ru/20240513/sportshkola-1945652558.html

череповец

вологодская область

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георгий филимонов, череповец, вологодская область