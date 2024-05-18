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Российская продукция на ЭКСПО в Харбине пользуется большим интересом - РИА Новости, 18.05.2024
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20:00 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/ekspo-1946927420.html
Российская продукция на ЭКСПО в Харбине пользуется большим интересом
Российская продукция на ЭКСПО в Харбине пользуется большим интересом - РИА Новости, 18.05.2024
Российская продукция на ЭКСПО в Харбине пользуется большим интересом
Товары из России, представленные в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине, пользуются большим интересом со стороны китайских посетителей, передает... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:00
2024-05-18T20:00
в мире
владимир путин
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ХАРБИН (Китай), 18 мая - РИА Новости. Товары из России, представленные в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине, пользуются большим интересом со стороны китайских посетителей, передает корреспондент РИА Новости. Восьмое российско-китайское ЭКСПО в пятницу открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году проходит с 17 по 21 мая. В пятницу состоялась официальное открытие ЭКСПО, в котором принял участие президент России Владимир Путин, который находился в КНР с государственным визитом, а 18 мая выставка открылась для всех посетителей, каждый желающий может купить входной билет за 50 юаней (около 640 рублей) и ознакомиться с экспозицией. В первый день регулярной работы ЭКСПО на входе образовались очереди, а внутри выставочного комплекса "пробки" из людей. Жители Харбина и гости из других городов и провинций Китая приходят на выставку с различными целями, кто-то хочет найти бизнес-партнеров, а кто-то - просто интересно провести день, попробовать российские продукты, сделать селфи с русскими девушками в традиционных костюмах. На ЭКСПО можно встретить людей самых разных возрастов из разных слоев общества. Особой популярностью среди гостей из Китая в первый день пользовался стенд Республики Якутия, а именно изделия из бивней мамонта, которые регион привез на выставку в этом году. Также большой ажиотаж среди посетителей вызвала церемония запуска сервиса FESCO и Российского экспортного центра "Мясной шаттл" для отправки российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах в Китай, в рамках которой повара готовили мясные стейки и угощали посетителей. Гости выстраивались в очереди, чтобы попробовать российское вино, мед, шоколад и другие сладости. В рамках российской экспозиции на ЭКСПО представлены торгово-экономический и инвестиционный потенциал российских регионов, современные разработки ведущих предприятий, инициативы малого и среднего бизнеса, перспективные проекты двустороннего сотрудничества. Ранее в народном правительстве провинции Хэйлунцзян рассказали РИА Новости, что российские продукты питания завоевали большое признание на рынке провинции за их натуральность и экологическую чистоту.
https://ria.ru/20240517/obuchenie-1946642563.html
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в мире, владимир путин
В мире, Владимир Путин
Российская продукция на ЭКСПО в Харбине пользуется большим интересом

Российская продукция на ЭКСПО в Харбине пользуется большим интересом у китайцев

© РИА Новости / Алексей Савицкий | Перейти в медиабанкПосетители VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине
Посетители VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Алексей Савицкий
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ХАРБИН (Китай), 18 мая - РИА Новости. Товары из России, представленные в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине, пользуются большим интересом со стороны китайских посетителей, передает корреспондент РИА Новости.
Восьмое российско-китайское ЭКСПО в пятницу открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году проходит с 17 по 21 мая.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
РЭЦ организует для экспортеров обучение ведения бизнеса в Китае
17 мая, 12:51
В пятницу состоялась официальное открытие ЭКСПО, в котором принял участие президент России Владимир Путин, который находился в КНР с государственным визитом, а 18 мая выставка открылась для всех посетителей, каждый желающий может купить входной билет за 50 юаней (около 640 рублей) и ознакомиться с экспозицией. В первый день регулярной работы ЭКСПО на входе образовались очереди, а внутри выставочного комплекса "пробки" из людей.
Жители Харбина и гости из других городов и провинций Китая приходят на выставку с различными целями, кто-то хочет найти бизнес-партнеров, а кто-то - просто интересно провести день, попробовать российские продукты, сделать селфи с русскими девушками в традиционных костюмах. На ЭКСПО можно встретить людей самых разных возрастов из разных слоев общества.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Россия и Китай могут создать производство автомобилей на водороде
16 мая, 20:49
Особой популярностью среди гостей из Китая в первый день пользовался стенд Республики Якутия, а именно изделия из бивней мамонта, которые регион привез на выставку в этом году. Также большой ажиотаж среди посетителей вызвала церемония запуска сервиса FESCO и Российского экспортного центра "Мясной шаттл" для отправки российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах в Китай, в рамках которой повара готовили мясные стейки и угощали посетителей.
Гости выстраивались в очереди, чтобы попробовать российское вино, мед, шоколад и другие сладости.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
МИД КНР: Россия и Китай должны твердо стоять на правильной стороне истории
17 мая, 12:59
В рамках российской экспозиции на ЭКСПО представлены торгово-экономический и инвестиционный потенциал российских регионов, современные разработки ведущих предприятий, инициативы малого и среднего бизнеса, перспективные проекты двустороннего сотрудничества.
Ранее в народном правительстве провинции Хэйлунцзян рассказали РИА Новости, что российские продукты питания завоевали большое признание на рынке провинции за их натуральность и экологическую чистоту.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Китай предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах
17 мая, 11:21
 
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