https://ria.ru/20240518/ekspo-1946927420.html

Российская продукция на ЭКСПО в Харбине пользуется большим интересом

Российская продукция на ЭКСПО в Харбине пользуется большим интересом - РИА Новости, 18.05.2024

Российская продукция на ЭКСПО в Харбине пользуется большим интересом

Товары из России, представленные в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине, пользуются большим интересом со стороны китайских посетителей, передает... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:00

2024-05-18T20:00

2024-05-18T20:00

в мире

владимир путин

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ХАРБИН (Китай), 18 мая - РИА Новости. Товары из России, представленные в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине, пользуются большим интересом со стороны китайских посетителей, передает корреспондент РИА Новости. Восьмое российско-китайское ЭКСПО в пятницу открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году проходит с 17 по 21 мая. В пятницу состоялась официальное открытие ЭКСПО, в котором принял участие президент России Владимир Путин, который находился в КНР с государственным визитом, а 18 мая выставка открылась для всех посетителей, каждый желающий может купить входной билет за 50 юаней (около 640 рублей) и ознакомиться с экспозицией. В первый день регулярной работы ЭКСПО на входе образовались очереди, а внутри выставочного комплекса "пробки" из людей. Жители Харбина и гости из других городов и провинций Китая приходят на выставку с различными целями, кто-то хочет найти бизнес-партнеров, а кто-то - просто интересно провести день, попробовать российские продукты, сделать селфи с русскими девушками в традиционных костюмах. На ЭКСПО можно встретить людей самых разных возрастов из разных слоев общества. Особой популярностью среди гостей из Китая в первый день пользовался стенд Республики Якутия, а именно изделия из бивней мамонта, которые регион привез на выставку в этом году. Также большой ажиотаж среди посетителей вызвала церемония запуска сервиса FESCO и Российского экспортного центра "Мясной шаттл" для отправки российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах в Китай, в рамках которой повара готовили мясные стейки и угощали посетителей. Гости выстраивались в очереди, чтобы попробовать российское вино, мед, шоколад и другие сладости. В рамках российской экспозиции на ЭКСПО представлены торгово-экономический и инвестиционный потенциал российских регионов, современные разработки ведущих предприятий, инициативы малого и среднего бизнеса, перспективные проекты двустороннего сотрудничества. Ранее в народном правительстве провинции Хэйлунцзян рассказали РИА Новости, что российские продукты питания завоевали большое признание на рынке провинции за их натуральность и экологическую чистоту.

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https://ria.ru/20240517/kitay-1946646695.html

https://ria.ru/20240517/kitay-1946611633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин