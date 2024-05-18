https://ria.ru/20240518/dtp-1946917638.html

В Митино в ДТП пострадали три человека

В Митино в ДТП пострадали три человека - РИА Новости, 18.05.2024

В Митино в ДТП пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в московском районе Митино, одного пострадавшего эвакуировали вертолетом, сообщает департамент по делам... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T18:27

2024-05-18T18:27

2024-05-18T18:27

митино

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в московском районе Митино, одного пострадавшего эвакуировали вертолетом, сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. Ранее в столичном главке МВД сообщили РИА Новости о столкновении двух автомобилей на Северо-Западе Москвы. "В районе Митино произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей, в одной из машин два человека оказались заблокированы ... По прибытии спасатели деблокировали пострадавших, одного из которых передали работникам скорой помощи. Второго пострадавшего по воздуху эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы", - говорится в Telegram-канале департамента. Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок.

https://ria.ru/20240518/avtoralli-1946913190.html

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

митино

москва

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митино, москва, происшествия