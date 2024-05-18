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На проспекте Андропова в Москве столкнулись три автомобиля
На проспекте Андропова в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 18.05.2024
На проспекте Андропова в Москве столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на проспекте Андропова в Москве, один из них перевернулся, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T14:02
2024-05-18T14:02
2024-05-18T14:02
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на проспекте Андропова в Москве, один из них перевернулся, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На проспекте Андропова в районе дома 15 столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП незначительно затруднено", - говорится в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
На проспекте Андропова в Москве столкнулись три автомобиля
Дептранс: на проспекте Андропова в Москве столкнулись три автомобиля