https://ria.ru/20240518/dtp-1946874106.html

На проспекте Андропова в Москве столкнулись три автомобиля

На проспекте Андропова в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 18.05.2024

На проспекте Андропова в Москве столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на проспекте Андропова в Москве, один из них перевернулся, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:02

2024-05-18T14:02

2024-05-18T14:02

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на проспекте Андропова в Москве, один из них перевернулся, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На проспекте Андропова в районе дома 15 столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП незначительно затруднено", - говорится в сообщении.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва