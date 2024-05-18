https://ria.ru/20240518/dtp-1946845466.html
На МКАД в Москве произошло ДТП
На МКАД в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 18.05.2024
На МКАД в Москве произошло ДТП
Три машины столкнулись на внешней стороне восьмого километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в Москве, движение затруднено, сообщается в... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:38
2024-05-18T09:38
2024-05-18T09:39
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Три машины столкнулись на внешней стороне восьмого километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 8-го км МКАД (в районе съезда №9) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено на 2 км. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
На МКАД в Москве произошло ДТП
На внешней стороне восьмого километра МКАД столкнулись три машины