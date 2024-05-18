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Лебедев нашел решения для детской на Московской неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 18.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:41 18.05.2024 (обновлено: 19:42 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/detskaya-1946923886.html
Лебедев нашел решения для детской на Московской неделе интерьера и дизайна
Лебедев нашел решения для детской на Московской неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 18.05.2024
Лебедев нашел решения для детской на Московской неделе интерьера и дизайна
Российский дизайнер Артемий Лебедев в субботу посетил IV Московскую неделю интерьера и дизайна, он отметил высокое разнообразие продукции, несколько раз обошел... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T19:41
2024-05-18T19:42
культура
артемий лебедев
манеж
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российский дизайнер Артемий Лебедев в субботу посетил IV Московскую неделю интерьера и дизайна, он отметил высокое разнообразие продукции, несколько раз обошел экспозицию и поделился своими находками, сообщает пресс-служба организаторов.Самыми интересными стендами для дизайнера, как многодетного отца, стали экспозиции производителей детской мебели."Огромное количество идей, огромное количество стендов. И хочется все пройти несколько раз, потому что за один присест - это невозможно. Для себя я нашел много интересных решений для детских, потому что это вообще самая сложная мебель на свете. Детям очень сложно понравиться. И когда покупаешь им что-нибудь детское, оно им, возможно, вообще не нужно. Поэтому это такая тема, требующая отдельного философского подхода. Здесь есть несколько вещей, которые, как мне кажется, детям понравятся. Для себя также нашел несколько интересных стендов, где буду выбирать декор домой", - сказал Лебедев.В пресс-службе уточнили, что дизайнер также поделился советами с начинающими коллегам по цеху. По словам Лебедева, крайне важно уделять внимание личному бренду и продолжать усердно работать над новыми проектами."Мой совет всем дизайнерам очень простой: прокачивать личный бренд. Потому что в нашей стране конь не валялся, поляна абсолютно пустая, а имен много. Но только их никто не знает. Поэтому нужно вот эти два параметра встретить друг с другом и наступить счастье. Нужно не стесняться своим именем, называть свои работы не останавливаться и работать", - сказал дизайнер.Московская неделя интерьера и дизайна проводится в четвертый раз. В этом году в "Манеже" собрались 985 производителей мебели и декора. Гостей выставки ждут мастер-классы, лекции от мировых профессионалов, экскурсии по выставке в сопровождение известных дизайнеров, выступления приглашенных звезд и многое другое.
https://ria.ru/20240517/arkhitektor-1946713655.html
https://ria.ru/20240516/moskva-1946537190.html
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артемий лебедев, манеж
Культура, Артемий Лебедев, Манеж
Лебедев нашел решения для детской на Московской неделе интерьера и дизайна

Лебедев нашел много решений для детской на Московской неделе интерьера и дизайна

© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайнаРоссийский дизайнер Артемий Лебедев посетил IV Московскую неделю интерьера и дизайна
Российский дизайнер Артемий Лебедев посетил IV Московскую неделю интерьера и дизайна - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна
Российский дизайнер Артемий Лебедев посетил IV Московскую неделю интерьера и дизайна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российский дизайнер Артемий Лебедев в субботу посетил IV Московскую неделю интерьера и дизайна, он отметил высокое разнообразие продукции, несколько раз обошел экспозицию и поделился своими находками, сообщает пресс-служба организаторов.
Самыми интересными стендами для дизайнера, как многодетного отца, стали экспозиции производителей детской мебели.
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"Огромное количество идей, огромное количество стендов. И хочется все пройти несколько раз, потому что за один присест - это невозможно. Для себя я нашел много интересных решений для детских, потому что это вообще самая сложная мебель на свете. Детям очень сложно понравиться. И когда покупаешь им что-нибудь детское, оно им, возможно, вообще не нужно. Поэтому это такая тема, требующая отдельного философского подхода. Здесь есть несколько вещей, которые, как мне кажется, детям понравятся. Для себя также нашел несколько интересных стендов, где буду выбирать декор домой", - сказал Лебедев.
В пресс-службе уточнили, что дизайнер также поделился советами с начинающими коллегам по цеху. По словам Лебедева, крайне важно уделять внимание личному бренду и продолжать усердно работать над новыми проектами.
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"Мой совет всем дизайнерам очень простой: прокачивать личный бренд. Потому что в нашей стране конь не валялся, поляна абсолютно пустая, а имен много. Но только их никто не знает. Поэтому нужно вот эти два параметра встретить друг с другом и наступить счастье. Нужно не стесняться своим именем, называть свои работы не останавливаться и работать", - сказал дизайнер.
Московская неделя интерьера и дизайна проводится в четвертый раз. В этом году в "Манеже" собрались 985 производителей мебели и декора. Гостей выставки ждут мастер-классы, лекции от мировых профессионалов, экскурсии по выставке в сопровождение известных дизайнеров, выступления приглашенных звезд и многое другое.
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КультураАртемий ЛебедевМанеж
 
 
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