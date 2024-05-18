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Ефимов: на юго-востоке Москвы построят детский сад на 175 мест
Ефимов: на юго-востоке Москвы построят детский сад на 175 мест - РИА Новости, 18.05.2024
Ефимов: на юго-востоке Москвы построят детский сад на 175 мест
На территории юго-восточного округа Москвы построят детский сад на 175 мест в рамках комплексной жилой застройки, заявил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T12:16
2024-05-18T12:16
2024-05-18T12:16
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На территории юго-восточного округа Москвы построят детский сад на 175 мест в рамках комплексной жилой застройки, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Детский сад на 175 мест в районе Выхино-Жулебино построят за счет частных инвестиций. Завершить его возведение планируют до 2027 года. После ввода в эксплуатацию его передадут в систему образования города Москвы", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении уточняется, что детский садвозведут по адресу: улица Академика Скрябина, земельный участок 21/1.Застройщик планирует параллельно завершить строительство жилых корпусов и дошкольного образовательного учреждения, отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в районе Печатники создадут культурно-спортивный центр, а в районах Выхино-Жулебино, Нижегородский и Люблино построят три детских сада.Всего, начиная с 2011 года, в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 600 школ и детских садов в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На территории юго-восточного округа Москвы построят детский сад на 175 мест в рамках комплексной жилой застройки, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Детский сад на 175 мест в районе Выхино-Жулебино построят за счет частных инвестиций. Завершить его возведение планируют до 2027 года. После ввода в эксплуатацию его передадут в систему образования города Москвы", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что детский сад
возведут по адресу: улица Академика Скрябина, земельный участок 21/1.
Застройщик планирует параллельно завершить строительство жилых корпусов и дошкольного образовательного учреждения, отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин
рассказал, что в районе Печатники создадут культурно-спортивный центр, а в районах Выхино-Жулебино, Нижегородский и Люблино построят три детских сада.
Всего, начиная с 2011 года, в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 600 школ и детских садов в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".