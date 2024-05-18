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Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.05.2024
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05:07 18.05.2024 (обновлено: 06:41 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/desantniki-1946830324.html
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.05.2024
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области
Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 крымских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, сообщили РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T05:07
2024-05-18T06:41
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
феодосия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 мая – РИА Новости. Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 крымских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе ведения воздушной разведки разведывательные подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии обнаружили группу пехоты ВСУ, пытающуюся закрепиться на передовых позициях и укрыться в блиндажах к северо-западу от населенного пункта Вербовое", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для уничтожения пехоты ВСУ. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 с двух выстрелов уничтожили противника. "В ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения военнослужащих ВСУ. Боевая работа артиллеристов-десантников ведётся круглосуточно, что позволяет наносить максимальный урон противнику", - пояснили в МО РФ.
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россия, запорожская область, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Феодосия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области

МО: крымские десантники уничтожили до отделения пехоты ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 мая – РИА Новости. Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 крымских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки разведывательные подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии обнаружили группу пехоты ВСУ, пытающуюся закрепиться на передовых позициях и укрыться в блиндажах к северо-западу от населенного пункта Вербовое", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для уничтожения пехоты ВСУ. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 с двух выстрелов уничтожили противника.
"В ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения военнослужащих ВСУ. Боевая работа артиллеристов-десантников ведётся круглосуточно, что позволяет наносить максимальный урон противнику", - пояснили в МО РФ.
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