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Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области

Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.05.2024

Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 крымских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, сообщили РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T05:07

2024-05-18T05:07

2024-05-18T06:41

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ЛУГАНСК, 18 мая – РИА Новости. Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 крымских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе ведения воздушной разведки разведывательные подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии обнаружили группу пехоты ВСУ, пытающуюся закрепиться на передовых позициях и укрыться в блиндажах к северо-западу от населенного пункта Вербовое", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для уничтожения пехоты ВСУ. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 с двух выстрелов уничтожили противника. "В ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения военнослужащих ВСУ. Боевая работа артиллеристов-десантников ведётся круглосуточно, что позволяет наносить максимальный урон противнику", - пояснили в МО РФ.

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россия, запорожская область, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность