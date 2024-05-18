https://ria.ru/20240518/delo-1946907033.html

После нападения на сотрудницу банка в Москве возбудили дело

После нападения на сотрудницу банка в Москве возбудили дело - РИА Новости, 18.05.2024

После нападения на сотрудницу банка в Москве возбудили дело

Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудницу банка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T16:57

2024-05-18T16:57

2024-05-18T17:05

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудницу банка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. "По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч.4 ст 162 УК РФ (разбой, т. е. нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере - ред. )", - говорится в сообщении. Ранее прокуратура Москвы сообщала, что неизвестный мужчина напал на сотрудницу банка на юго-востоке Москвы на улице Генерала Кузнецова. Как пояснили РИА Новости в полиции Москвы, в настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемого. Источник в правоохранительных органах уточнил, что ущерб банку не причинен. Кузьминская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, контролирует установление обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20231013/arest-1902676852.html

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Нападение на сотрудницу банка в Москве Нападение на сотрудницу банка в Москве 2024-05-18T16:57 true PT0M59S

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