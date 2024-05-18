https://ria.ru/20240518/delo-1946907033.html
После нападения на сотрудницу банка в Москве возбудили дело
После нападения на сотрудницу банка в Москве возбудили дело - РИА Новости, 18.05.2024
После нападения на сотрудницу банка в Москве возбудили дело
Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудницу банка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T16:57
2024-05-18T16:57
2024-05-18T17:05
происшествия
москва
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946855918_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_742969cca49b1d1a66703b7e14d73e28.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудницу банка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. "По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч.4 ст 162 УК РФ (разбой, т. е. нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере - ред. )", - говорится в сообщении. Ранее прокуратура Москвы сообщала, что неизвестный мужчина напал на сотрудницу банка на юго-востоке Москвы на улице Генерала Кузнецова. Как пояснили РИА Новости в полиции Москвы, в настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемого. Источник в правоохранительных органах уточнил, что ущерб банку не причинен. Кузьминская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, контролирует установление обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20231013/arest-1902676852.html
https://ria.ru/20240517/napadenie-1946718857.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946855918_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e0b526f0d6bf79402b70909b8fbde96e.jpg
Нападение на сотрудницу банка в Москве
Нападение на сотрудницу банка в Москве
2024-05-18T16:57
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия, Специальная военная операция на Украине
После нападения на сотрудницу банка в Москве возбудили дело
После нападения на сотрудницу банка в Москве возбудили уголовное дело