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В Бишкеке во время ночных беспорядков пострадали 29 человек
В Бишкеке во время ночных беспорядков пострадали 29 человек - РИА Новости, 18.05.2024
В Бишкеке во время ночных беспорядков пострадали 29 человек
Во время ночных беспорядков в Бишкеке пострадали 29 человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Киргизии. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T10:50
2024-05-18T10:50
2024-05-18T11:37
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БИШКЕК, 18 мая — РИА Новости. Во время ночных беспорядков в Бишкеке пострадали 29 человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Киргизии. "В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек, из которых 15 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте", — сказал представитель ведомства. По его словам, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил отделение челюстно-лицевой хирургии нацгоспиталя, где находится пострадавший гражданин Пакистана. У него диагностировали перелом челюсти, сейчас его готовят к операции. "Министр поручил руководству нацгоспиталя оказать всю необходимую медпомощь пострадавшему", — добавили в Минздраве. Минувшей ночью в Бишкеке, в районах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, начались стихийные акции протеста. Местные жители требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека разгорелся конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии.Как заявили в Главном управлении внутренних дел Бишкека, милиция взяла под усиленную охрану все общежития, где проживают иностранцы.
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в мире, бишкек, пакистан, азия, киргизия
В мире, Бишкек, Пакистан, Азия, Киргизия
В Бишкеке во время ночных беспорядков пострадали 29 человек
Минздрав Киргизии: в Бишкеке во время ночных беспорядков пострадали 29 человек
БИШКЕК, 18 мая — РИА Новости.
Во время ночных беспорядков в Бишкеке пострадали 29 человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Киргизии
.
"В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек, из которых 15 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте", — сказал представитель ведомства.
По его словам, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил отделение челюстно-лицевой хирургии нацгоспиталя, где находится пострадавший гражданин Пакистана. У него диагностировали перелом челюсти, сейчас его готовят к операции.
"Министр поручил руководству нацгоспиталя оказать всю необходимую медпомощь пострадавшему", — добавили в Минздраве.
Минувшей ночью в Бишкеке, в районах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии
, начались стихийные акции протеста. Местные жители требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека разгорелся конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии.
Как заявили в Главном управлении внутренних дел Бишкека, милиция взяла под усиленную охрану все общежития, где проживают иностранцы.