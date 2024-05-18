https://ria.ru/20240518/besporyadki-1946859849.html

Число жертв беспорядков в Новой Каледонии выросло до шести

Число жертв беспорядков в Новой Каледонии выросло до шести - РИА Новости, 18.05.2024

Число жертв беспорядков в Новой Каледонии выросло до шести

Мужчина погиб в ходе перестрелки в Новой Каледонии, общее число смертей в результате беспорядков, организованных сторонниками независимости этой французской... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:53

2024-05-18T11:53

2024-05-18T11:54

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ПАРИЖ, 18 мая – РИА Новости. Мужчина погиб в ходе перестрелки в Новой Каледонии, общее число смертей в результате беспорядков, организованных сторонниками независимости этой французской заморской территории, достигло шести, сообщил в субботу телеканал BFMTV. "Мужчина погиб и ещё два человека были ранены в ходе перестрелки… Речь идёт о шестом погибшем с начала беспорядков", - говорится в сообщении телеканала. На сообщения о стрельбе выехали жандармы, три человека были доставлены в больницу, двое из них – с серьёзными ранениями, передаёт BFMTV. Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщило, что погибший и один из пострадавших являются отцом и сыном, они пытались пересечь баррикаду, возведенную зачинщиками беспорядков. В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Пять человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.

https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html

https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946447540.html

https://ria.ru/20240516/uscherb-1946482960.html

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в мире, новая каледония, париж, протесты в новой каледонии, франция