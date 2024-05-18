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Число жертв беспорядков в Новой Каледонии выросло до шести - РИА Новости, 18.05.2024
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11:53 18.05.2024 (обновлено: 11:54 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/besporyadki-1946859849.html
Число жертв беспорядков в Новой Каледонии выросло до шести
Число жертв беспорядков в Новой Каледонии выросло до шести - РИА Новости, 18.05.2024
Число жертв беспорядков в Новой Каледонии выросло до шести
Мужчина погиб в ходе перестрелки в Новой Каледонии, общее число смертей в результате беспорядков, организованных сторонниками независимости этой французской... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:53
2024-05-18T11:54
в мире
новая каледония
париж
протесты в новой каледонии
франция
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ПАРИЖ, 18 мая – РИА Новости. Мужчина погиб в ходе перестрелки в Новой Каледонии, общее число смертей в результате беспорядков, организованных сторонниками независимости этой французской заморской территории, достигло шести, сообщил в субботу телеканал BFMTV. "Мужчина погиб и ещё два человека были ранены в ходе перестрелки… Речь идёт о шестом погибшем с начала беспорядков", - говорится в сообщении телеканала. На сообщения о стрельбе выехали жандармы, три человека были доставлены в больницу, двое из них – с серьёзными ранениями, передаёт BFMTV. Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщило, что погибший и один из пострадавших являются отцом и сыном, они пытались пересечь баррикаду, возведенную зачинщиками беспорядков. В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Пять человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html
https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946447540.html
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в мире, новая каледония, париж, протесты в новой каледонии, франция
В мире, Новая Каледония, Париж, Протесты в Новой Каледонии, Франция
Число жертв беспорядков в Новой Каледонии выросло до шести

Число погибших в Новой Каледонии из-за беспорядков выросло до шести

© AP Photo / Nicolas JobДым над Нумеа, Новая Каледония
Дым над Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Nicolas Job
Дым над Нумеа, Новая Каледония
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 мая – РИА Новости. Мужчина погиб в ходе перестрелки в Новой Каледонии, общее число смертей в результате беспорядков, организованных сторонниками независимости этой французской заморской территории, достигло шести, сообщил в субботу телеканал BFMTV.
"Мужчина погиб и ещё два человека были ранены в ходе перестрелки… Речь идёт о шестом погибшем с начала беспорядков", - говорится в сообщении телеканала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Франции брошен судьбоносный вызов
Вчера, 08:00
На сообщения о стрельбе выехали жандармы, три человека были доставлены в больницу, двое из них – с серьёзными ранениями, передаёт BFMTV.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщило, что погибший и один из пострадавших являются отцом и сыном, они пытались пересечь баррикаду, возведенную зачинщиками беспорядков.
В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Пять человек, включая двух жандармов, погибли.
Дым над Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Париж обвинил Баку в поддержке сторонников независимости Новой Каледонии
16 мая, 15:27
Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.
Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
Дым над Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
СМИ раскрыли сумму ущерба от погромов в Новой Каледонии
16 мая, 17:10
 
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