https://ria.ru/20240518/bespilotnik-1946838210.html

Над Крымом сбили беспилотник

Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости, 18.05.2024

Над Крымом сбили беспилотник

Минувшей ночью российские военные сбили один украинский дрон, пытавшийся атаковать объекты в Крыму, заявили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T08:00

2024-05-18T08:00

2024-05-18T10:22

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские военные сбили один украинский дрон, пытавшийся атаковать объекты в Крыму, заявили в пресс-службе Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что речь идет о БПЛА самолетного типа.Накануне Крым и черноморское побережье Краснодарского края подверглись особенно массированной атаке украинских дронов. По данным Минобороны, за сутки там сбили 123 аппарата.ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по Крыму и Севастополю при помощи беспилотников, а также ракет, в том числе американских ATACMS. Системы ПВО уничтожают большинство целей.

https://ria.ru/20240517/mid-1946726831.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

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2024

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безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)