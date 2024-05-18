https://ria.ru/20240518/bespilotnik-1946838210.html
Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости, 18.05.2024
Над Крымом сбили беспилотник
Минувшей ночью российские военные сбили один украинский дрон, пытавшийся атаковать объекты в Крыму, заявили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:00
2024-05-18T08:00
2024-05-18T10:22
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские военные сбили один украинский дрон, пытавшийся атаковать объекты в Крыму, заявили в пресс-службе Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что речь идет о БПЛА самолетного типа.Накануне Крым и черноморское побережье Краснодарского края подверглись особенно массированной атаке украинских дронов. По данным Минобороны, за сутки там сбили 123 аппарата.ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по Крыму и Севастополю при помощи беспилотников, а также ракет, в том числе американских ATACMS. Системы ПВО уничтожают большинство целей.
https://ria.ru/20240517/mid-1946726831.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом сбили беспилотник
Минобороны: ПВО ночью сбила украинский беспилотник над Крымом