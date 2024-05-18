https://ria.ru/20240518/belgorod-1946827084.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T03:42
2024-05-18T03:42
2024-05-18T03:46
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.Ракетная опасность была объявлена в 3.32 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил об отмене ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946826043.html
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белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, белгородская область, безопасность, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Белгородская область, Безопасность, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
МЧС: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность