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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:42 18.05.2024 (обновлено: 03:46 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/belgorod-1946827084.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T03:42
2024-05-18T03:46
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
белгородская область
безопасность
вячеслав гладков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.Ракетная опасность была объявлена в 3.32 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил об отмене ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946826043.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, белгородская область, безопасность, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Белгородская область, Безопасность, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

МЧС: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

© iStock.com / maxim_lysВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© iStock.com / maxim_lys
Вид на Белгород. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
Ракетная опасность была объявлена в 3.32 мск.
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"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил об отмене ракетной опасности.
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияБелгородская областьБезопасностьВячеслав Гладков
 
 
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