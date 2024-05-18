https://ria.ru/20240518/belgorod-1946827084.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T03:42

2024-05-18T03:42

2024-05-18T03:46

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

белгородская область

безопасность

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938233514_719:97:2887:1316_1920x0_80_0_0_82232f78937b6f2405d93f82808a12cc.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.Ракетная опасность была объявлена в 3.32 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил об отмене ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946826043.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, белгородская область, безопасность, вячеслав гладков