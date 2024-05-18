https://ria.ru/20240518/aviaperevozki-1946816613.html

Авиаперевозки пассажиров внутри России должны вырасти на 20 процентов

Авиаперевозки пассажиров внутри России должны вырасти на 20 процентов - РИА Новости, 18.05.2024

Авиаперевозки пассажиров внутри России должны вырасти на 20 процентов

Объем перевозок пассажиров на внутренних воздушных линиях в 2030 году должен вырасти на 20% по отношению к показателям 2023 года и составить 99,8 миллиона... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T00:00

2024-05-18T00:00

2024-05-18T00:00

экономика

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Объем перевозок пассажиров на внутренних воздушных линиях в 2030 году должен вырасти на 20% по отношению к показателям 2023 года и составить 99,8 миллиона человек, а за рубеж - на 20,5%, до 27 миллионов, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на сайте официального публикования правовых актов. Согласно базовому сценарию, авиаперевозки пассажиров в текущем году во внутреннем сообщении должны достигнуть 77,3 миллиона пассажиров, что на 7% ниже уровня прошлого года. Перевозки за рубеж также будут ниже на 7% показателя 2023 года и составят 20,8 миллиона пассажиров.

https://ria.ru/20240517/postavki-1946814962.html

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экономика, россия