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Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов
Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов - РИА Новости, 18.05.2024
Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов
Минобороны показало видео уничтожения расчетами гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" украинских опорных пунктов, БПЛА и живой силы в ходе спецоперации. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T05:36
2024-05-18T05:36
2024-05-18T05:41
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения расчетами гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" украинских опорных пунктов, БПЛА и живой силы в ходе спецоперации. "Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА, военную технику и живую силу ВСУ", — говорится в сообщении. Минобороны показало, как военнослужащие заряжают орудие, а также продемонстрированы кадры прилетов снарядов по местам расположения украинских войск.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов
Минобороны показало видео уничтожения расчетами "Мста-Б" опорных пунктов ВСУ