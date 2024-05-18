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Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:36 18.05.2024 (обновлено: 05:41 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/artilleriya-1946831696.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов
Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов - РИА Новости, 18.05.2024
Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов
Минобороны показало видео уничтожения расчетами гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" украинских опорных пунктов, БПЛА и живой силы в ходе спецоперации. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T05:36
2024-05-18T05:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения расчетами гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" украинских опорных пунктов, БПЛА и живой силы в ходе спецоперации. "Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА, военную технику и живую силу ВСУ", — говорится в сообщении. Минобороны показало, как военнослужащие заряжают орудие, а также продемонстрированы кадры прилетов снарядов по местам расположения украинских войск.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов

Минобороны показало видео уничтожения расчетами "Мста-Б" опорных пунктов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б"
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения расчетами гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" украинских опорных пунктов, БПЛА и живой силы в ходе спецоперации.
"Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА, военную технику и живую силу ВСУ", — говорится в сообщении.
Минобороны показало, как военнослужащие заряжают орудие, а также продемонстрированы кадры прилетов снарядов по местам расположения украинских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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