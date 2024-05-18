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Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов

Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов - РИА Новости, 18.05.2024

Минобороны показало кадры уничтожения украинских опорных пунктов

Минобороны показало видео уничтожения расчетами гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" украинских опорных пунктов, БПЛА и живой силы в ходе спецоперации. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T05:36

2024-05-18T05:36

2024-05-18T05:41

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения расчетами гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" украинских опорных пунктов, БПЛА и живой силы в ходе спецоперации. "Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА, военную технику и живую силу ВСУ", — говорится в сообщении. Минобороны показало, как военнослужащие заряжают орудие, а также продемонстрированы кадры прилетов снарядов по местам расположения украинских войск.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность