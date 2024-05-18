https://ria.ru/20240518/arest-1946904808.html

Суд арестовал подростка, убившего домработницу в новой Москве

Суд арестовал подростка, убившего домработницу в новой Москве - РИА Новости, 18.05.2024

Суд арестовал подростка, убившего домработницу в новой Москве

Шестнадцатилетнего подростка, который убил ножом 66-летнюю домработницу в новой Москве, арестовали, сообщает прокуратура столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T16:41

2024-05-18T16:41

2024-05-18T16:41

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка, который убил ножом 66-летнюю домработницу в новой Москве, арестовали, сообщает прокуратура столицы в Telegram-канале. Следственный комитет РФ сообщал, что в пятницу тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в частном доме в новой Москве. "Суд избрал в отношении 16-летнего юноши меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, подросток нанес 66-летней женщине не менее 23 ударов ножом и не менее одного удара битой.

https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946699845.html

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происшествия, москва, россия